Uniklinik Köln Vermisster 74-Jähriger lag tot im Technikraum

Die Kölner Polizei hat die Leiche des vermissten 74-Jährigen gefunden, der in der vergangenen Woche aus der Kölner Uniklinik verschwunden war. Der Tote lag in einem Technikraum des Klinikums in Köln-Lindenthal.