Köln: Viel Kultur auf dem Ebertplatz

Seit dieser Woche läuft das von der Stadt unterstützte Kulturprogramm auf dem Ebertplatz, das neben der geplanten Gastronomie, wechselnden Märkten, der Wiederinbetriebnahme des Brunnens, einer adäquaten Beschilderung, neuen Sitzgelegenheiten, einer Bepflanzung und der künstlerischen Gestaltung der stillgelegten Treppen neue Facetten und Potenziale des Ebertplatzes zeigen und ihn wiederbeleben soll.

Der Rat hatte im März eine Intensivierung der Aktivitäten auf der Platzfläche beschlossen. "Kunst und Kultur können den Ebertplatz positiv verändern", zeigt sich Kulturdezernentin Susanne Laugewitz-Aulbach überzeugt. Neben den jährlichen 30 000 Euro Förderung der freien Kunsträume stellt die Stadt für Kunst- und Kulturveranstaltungen eine jährliche Unterstützung von bis zu 100 000 Euro bereit. Im Laufe des Jahres werden weitere Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Musik, Tanz folgen.

Die Far Off, die parallel zur Art Cologne stattfinden wird, bietet noch heute auf dem Ebertplatz ein nicht kommerzielles Kunstprogramm, das Installationen, Performances, Videokunst, Soundart und Musik von über 40 Künstlern umfasst. Die Far Off ist täglich von 16 bis 23 Uhr zu erleben und findet in Kooperation mit einer Reihe von kulturellen Initiativen statt.

