Obdachlose Schwangere in Köln: "Viele glauben, das Kind ist die Lösung all ihrer Probleme"

Herr Emde, ist Schwangerschaft und Verhütung denn wirklich so ein großes Thema unter wohnungslosen Jugendlichen?

Emde Ja, auf jeden Fall. Zwei Drittel der Frauen, die zu uns kommen, haben ein Problem mit Verhütung, vermuten schwanger zu sein. Oder sie waren schwanger und das Kind wurde ihnen vom Jugendamt abgenommen. Es ist wirklich ein wichtiges Thema.

Können Sie in etwa sagen, wie viele Klientinnen das pro Jahr sind?

Emde Pro Jahr kann ich das nicht sagen. Aber wir unterstützen hier im Monat etwa 60 Klienten. Etwa ein Drittel davon sind junge Frauen zwischen 18 und 21. Minderjährige kommen eher selten zu uns.

Was erleben Sie mit den Betroffenen?

Emde Vor allem ein Fall ist uns allen sehr nachgegangen. Vor etwa drei Jahren hatten wir eine 19-Jährige Klientin, die sehr viel Alkohol getrunken und Drogen konsumiert hat. Sie litt außerdem am Boderline-Syndrom. (Anmerkung der Redaktion: Eine psychische Erkrankung, die sich dadurch auszeichnet, dass die Betroffenen ihre Emotionen nicht kontrollieren können und unter starken Spannungen stehen. Um diese zu lösen, verletzen sie sich häufig selbst.) Eines Tages kam sie zu uns rein und war schwanger. Vermutlich hatte sie mit ihrem Freund im Schlafsack Sex, stand unter Drogen und hat nicht an Verhütung gedacht. Das ist eine ganz typische Situation. Monate später haben wir sie hochschwanger, alkoholisiert, mit aufgeschlitzten Armen und eingenässt auf einer Pappe sitzend am Ebertplatz gefunden - und natürlich sofort den Notdienst verständigt. Obwohl sie in diesem Zustand war, ist sie mehrfach aus der Klinik raus und musste wieder zurückgebracht werden.

Und war das Kind am Ende gesund?

Emde Nein, das Kind hatte von dem Drogen- und Alkoholkonsum Schäden erlitten. Das alles ist über die Weihnachtstage passiert und hat unsere Mitarbeiter sehr mitgenommen. Daraufhin haben wir uns vorgenommen, mehr für die Verhütung und die Gesundheit der jungen Frauen zu tun.

Eigentlich wäre es ja ein Leichtes, zumindest an Kondome zu kommen, trotzdem ist es so ein großes Thema?

Emde Wir legen hier auch Kondome auf den Kliententoiletten aus, damit sie sich welche mitnehmen können. Aber das bringt am Ende nichts. Denn in der entscheidenden Situation benutzen sie die Gummis dann nicht. Sie sind zwar krankenversichert, aber Verhütung wird nicht übernommen. Für die Pille haben die Frauen kein Geld. Und die Spirale, die mindestens 120 Euro kostet, können sie sich schon gar nicht leisten.

Mit sexueller Gewalt hat das nichts zu tun?

Emde Sie kommt vor, aber nicht so oft. Häufiger ist es so, dass die Mädchen eine Beziehung mit jemandem eingehen, weil sie so bei ihm auch unterkommen können. Man darf sich das nicht wie eine echte, feste Beziehung vorstellen, sondern es ist eher eine On-Off-Geschichte, die auch auf einem Geben und Nehmen basiert.

Man würde denken, dass Frauen eher zur Abtreibung tendieren, wenn sie ohnehin schon auf der Straße leben und nicht wissen, wie sie ihr Leben bewältigen sollen.

Emde Manche wollen das auch. Besonders dann, wenn es eine Schwangerschaft ist, die im Rahmen von Prostitution entstanden ist. Aber wir haben es eben sehr häufig mit psychisch auffälligen Klientinnen zu tun. Und von ihnen glauben viele, dass das Kind die Lösung all ihrer Probleme ist.

Wieso?

Emde Sie glauben, dass man ihnen mit Baby mehr Unterstützung geben muss. Dass der Staat sie dann nicht mehr ignorieren kann und sie einfacher eine neue Wohnung finden. Grundsätzlich wäre das ja nicht einmal falsch, aber eben nur bei Frauen, die auch in der Lage sind, ihrer Sorgfaltspflicht für das Kind auch wirklich wahrzunehmen. Viele unserer Klientinnen sind dazu aber nicht in der Lage. Sie würden es ja nicht mal schaffen, ihre Wohnung sauber zu halten.

Und was passiert dann mit den Kindern?

Emde Das Jugendamt hat diese Mütter im Blick und nimmt ihnen das Kind direkt nach der Geburt ab.

Gerechtfertigt?

Emde Ich erlebe nur ganz selten, dass das nicht gerechtfertigt ist. Meistens ist die Einschätzung des Jugendamtes in diesen Situationen schon richtig. Allerdings ist damit auch oft ein Teufelskreis verbunden.

Inwiefern?

Emde Eben weil sich die Mütter so an die Kinder klammern, fallen sie in ein tiefes Loch, wenn das Kind weg ist - und versuchen die Leere mit einem neuen Kind zu füllen. Wir erleben, dass Frauen dann zwei oder drei Kinder hintereinander bekommen, in dem Glauben, dass es beim nächsten Mal schon klappen wird. Das ist wirklich schrecklich mitanzusehen. Schlimmes kann aber auch passieren, wenn die Mütter abtreiben. Wir hatten erst vor kurzem einen Fall von einer 19-Jährigen, die von einem Freier schwanger war, und die sich auch wegen ihres Drogenkosums für eine Abtreibung entschieden hat. Ein schwieriger Prozess, der sie psychisch sehr mitgenommen hat. Seitdem ist sie abgetaucht, und wir kommen nicht mehr an sie ran. Da wünscht man sich schon, dass man früher etwas hätte tun können.

Und was planen Sie jetzt?

Emde Seit dem neuen Präventionsgesetz, das im Juni 2015 beschlossen wurde, können Gesundheitsprojekte durch die Krankenkassen mitfinanziert werden. Und wir haben das Glück, dass wir von der Bahn-BKK zukünftig unterstützt werden. Sie hilft uns dabei, unsere Mitarbeiter in Sachen Gesundheit und Verhütung zu schulen und die nötige Beratungszeit für betroffene junge Mütter anzubieten. Wir selbst übernehmen dann die Kosten für die Spirale, eine Hormonspritze oder eben die Verhütungsmethode, die am sinnvollsten erscheint.

Sind Arzttermine auch ein Teil davon?

Emde Ja, aber vor allem deshalb, weil es sehr schwierig ist, sie überhaupt zum Arzt zu schicken. Die Klientinnen haben große Vertrauensprobleme und sie scheuen Ärzte. Deshalb ist es oft auch schwierig, schwangere Frauen zu den nötigen Vorsorgeterminen zu kriegen. Es braucht immer jemanden von uns, der motiviert, der gut zuredet und der den Arzt am besten auch schon kennt.

Auf der Webseite Sofahopper.de finden betroffene Kinder und junge Erwachsene Hilfe per Chat-Gespräch durch die Streetworker von "Off Road Kids". Colin Emde ist Leiter dieser Organisation.

