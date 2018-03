Die drei ???: Vier Türen führen in fremde Welten

In Köln gibt es die Kulissen der drei ??? jetzt zum Anfassen. Die Fans haben nun die Chance, in den Live-Escape-Rooms am Ring vier spannende Fälle selbst zu lösen.

"Schuppen" steht groß Tür - wer sie öffnet, gelangt mitten ins Zentrum der Kultkrimiserie "Die drei ???". Diese haben auf einem Schrottplatz ihr Hauptquartier. Und dort steht eine geheimnisvolle, große Holztruhe. Bevor sich die drei Spürnasen um das Fundstück kümmern können, müssen sie sich auf die Verfolgungsjagd nach einem Unbekannten begeben. Das Geheimnis der "Truhe der Meister" zu finden, wird nun an die Mitspieler weitergegeben, die im Schuppen das merkwürdige Behältnis unter die Lupe nehmen können. Und das hat es in sich, steckt darin doch ein wertvolles Gemälde, das zerstört wird, wenn die Detektive nicht rechtzeitig die sechs Schlüssel in der Truhe finden. Auf der Suche gelangen sie auch ins geheime Hauptquartier der drei ???. Stück für Stück verdichten sich die Hinweise zur Lösung des Falls. Aber schaffen es die Helfer der berühmten Ermittler noch rechtzeitig? Der Wettlauf mit der Zeit hat begonnen!

"Die drei ??? und die Truhe der Meister" ist einer von vier Fällen, die die Fans der Kultkrimis in den Live-Escape-Rooms der "Mission Rocky Beach" am Kölner Hohenzollernring lösen können. Sogenannte Live Escape Rooms sind eine neue Form der Unterhaltung, die weltweit für Spannung und Begeisterung sorgen. Ihr Ursprung liegt in der Welt der Computerspiele. Das Prinzip: Eine Spielergruppe von zwei bis sechs Personen betritt einen Themenraum und muss in vorgegebener Zeit einen Fall oder eine Mission lösen.

Gebucht wird der Rätselspaß per Internet. Die Karten kosten je nach Gruppengröße zwischen 21(sechs Mitspieler) und 35 (zwei Mitspieler) Euro pro Person. In den Räumen am Hohenzollernring startet der Besuch mit einer kurzen Einführung durch den Spielleiter. Danach gibt es zur Einstimmung ein kurzes Hörspiel, bei dem die drei ??? den Fall an ihre Gäste übergeben.

Im Raum beginnt dann die einstündige Suche nach des Rätsels Lösung. Dabei melden sich immer wieder die drei ??? per Telefon zu Wort und geben den Stand ihrer Ermittlungen durch. Im Gegenzug können auch Fragen gestellt werden, die vom Trio beantwortet werden. In ihre Rolle schlüpft der Spielleiter, der von außen am Monitor das Geschehen verfolgt. Mitspielen können Kinder ab acht Jahren genauso wie Erwachsene. Neben dem Schrottplatz führt die Suche die Besucher unter anderem in die Garderobe eines Magiers - dort muss ein Fall gelöst werden, bei dem wie durch Zauberei wertvolle Gegenstände aus dem Safe von Rocky Beach verschwinden. Bei das "Erbe des Geisterpiraten" geht es in die beschauliche Hafenkneipe "Fortune's Inn" - dort treibt der fürchterliche Geist des Piraten sein Unwesen. Die Teilnehmer müssen dem Ursprung des Spuks auf den Grund gehen.

Alle Geschichten wurden von dem Originalautor André Marks extra für die vier Kölner Rätsel-Themenräume geschrieben und von Spieledesigner Dan Geberovich für die Live Escape Rooms umgesetzt. Die Geschichten um Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews begeistern seit nun mehr 50 Jahren junge und ältere Leser. "Das Erfolgsgeheimnis der drei ??? ist eigentlich ganz einfach. Es geht um spannende, manchmal unheimliche und mysteriöse, aber nie brutale Geschichten. Und es geht um zeitlose Werte wie Freundschaft und Zusammenhalt.", erklärt Silke Ruoff vom Kosmos-Verlag das Phänomen.

Geleitet wird das "Die drei ??? - Mission Rocky Beach" von Christopher Owen von der AWC AG, zu der auch das Kölner Abenteuermuseum Odysseum gehört. Zu finden sind die Escape Rooms am Hohenzollernring 22-25. Anmeldung unter:

www.dreifragezeichen-escaperooms.de

Stephan Eppinger

Quelle: RP