Als in Köln am Mittwoch, 21. März 2018 die Sonne aufgeht, stauen sich im morgendlichen Berufsverkehr bereits die Autos. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen, Busse und Bahnen bleiben am Mittwoch in den Depots. Mehr aktuelle Fotos vom Warnstreik in der Domstadt finden Sie in unserer Bilderstrecke.

