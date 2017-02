In Köln sind am Donnerstagmorgen die ersten kostümierten Karnevalisten zum Straßenkarneval eingetroffen. Pünktlich um 11.11 Uhr fiel mit dem Auftritt des Dreigestirns der Startschuss zum jecken Treiben.

Trotz Sturmwarnung hat am Donnerstag in den närrischen Hochburgen der Straßenkarneval begonnen. In Köln schunkeln und singen die Jecken auf dem Heumarkt in der Altstadt. Gut sichtbar sind die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen etwa in Form von Betonsperren auf den Straßen. Dies geschieht aus Vorsorge gegen Terrorattacken wie auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Der Feierlaune tut dies anscheinend keinen Abbruch.

In der Domstadt eröffnete das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau um 11.11 Uhr den Straßenkarneval. Die Stadtschlüssel musste sich das Dreigestirn nicht mehr aneignen, sie befinden sich bereits seit Mitte Januar in seinem Besitz. Am Abend vor Aschermittwoch gibt es sie dann an Oberbürgermeisterin Henriette Reker zurück.

Ab dem Nachmittag muss laut Deutschem Wetterdienst mit Regenschauern und Sturmböen gerechnet werden. Für den Abend erwarten die Meteorologen sogar Orkanböen. Die Stadt Köln bat die Bevölkerung, Waldgebiete und Parkanlagen zu meiden, und schloss die Friedhöfe.

(dpa)