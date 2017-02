später lesen Altweiber in Köln Narren auf dem Alter Markt schunkeln sich warm FOTO: dpa, obe fdt 2017-02-23T10:21+0100 2017-02-23T11:11+0100

In Köln sind am Donnerstagmorgen die ersten kostümierten Karnevalisten zum Straßenkarneval eingetroffen. Sie hoffen darauf, dass es zumindest am Vormittag noch trocken bleibt. Auf dem Alter Markt wird schon kräftig gefeiert.