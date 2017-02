später lesen Wetter an Weiberfastnacht Windböen in Köln - Entscheidung zu Straßenkarneval fällt Mittwoch FOTO: dpa, Oliver Berg FOTO: dpa, Oliver Berg 2017-02-21T18:43+0100 2017-02-21T18:22+0100

Wegen des drohenden Sturm ist noch unklar, in welcher Form der Straßenkarneval an Weiberfastnacht stattfindet. Die Veranstalter werden nach Angaben der Stadt am Mittwochnachmittag eine Entscheidung fällen.

