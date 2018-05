später lesen Ausstellung Zu Ehren von Heinz Held FOTO: Held/Emons FOTO: Held/Emons 2018-05-04T19:07+0200 2018-05-05T00:00+0200

Am 3. Mai wäre Heinz Held 100 Jahre alt geworden. Ein guter Anlass, um an den Kölner Fotografen, Weltreisenden, Schreibenden, zu erinnern. Zum runden Geburtstag zeigt das Museum Ludwig Selbstbildnisse des Fotografen, darunter seine mit dem Fischaugenobjektiv aufgenommenen Kölner Straßenszenen. Das Fischaugenobjektiv lässt runde Bilder entstehen. In ihnen ist auch der Schatten des Fotografen erkennbar. Etwa 30 000 Fotografien, dazu Negative, Publikationsbelege, Manuskripte und andere Archivalien verwahrt das Museum Ludwig. Und noch längst ist nicht alles erschlossen und veröffentlicht. Derzeit wird sein Nachlass erfasst und digitalisiert. Im Studienraum des Museum Ludwig können sich Besucher nach Voranmeldung originale Abzüge vorlegen lassen.