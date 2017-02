Korschenbroich: 100 Schüler musizieren für guten Zweck

Zum 15. Mal richten die Lions und Rotarier aus Kaarst und Korschenbroich mit Unterstützung des Probus-Clubs ein Benefiz-Konzert aus. 16 Profimusiker treten mit den Schülern auf. Der Erlös kommt alten und kranken Bürgern zugute. Von Marion Lisken-Pruss

Ein Wohltätigkeitskonzert, so lautet die Definition, ist eine Veranstaltung, deren Erlös einem guten Zweck zugeführt wird. Doch für Lions-Mitglied Tilman Herriger geht es um weit mehr. Er organisiert seit 15 Jahren die Benefiz-Konzerte, die die Lions und Rotarier aus Kaarst und Korschenbroich mit Unterstützung des Probus-Clubs im Korschenbroicher Gymnasium ausrichten. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Mitglieder des Schulorchesters unter die Profimusiker gemischt, bis zuletzt rund 100 Schüler auf der Bühne standen.

Und hier sieht Tilman Herriger den eigentlichen guten Zweck: "Wichtiger als der Erlös, den wir einspielen, sind für uns die vielen jungen Musiker, die wir fördern", sagt er. "Wir haben die Begeisterung bei ihnen darüber gespürt, dass sie gleichberechtigt mit Profis musizieren und vor großem Publikum auftreten können." Die Strategie, Schüler zu fördern, kommt bei den Zuhörern jedenfalls gut an: "Die Aula war in den vergangenen Jahren stets ausverkauft", sagt Herriger. Und so setzen die Lions und Rotarier auch dieses Mal wieder auf das bewährte Konzept: Am Freitag, 3. März, richten sie ihr nächstes Konzert aus, das sie erstmals von der Vorweihnachtszeit ins Frühjahr verlegt haben. Dann werden 16 Profimusiker der Camerata Louis Spohr Düsseldorf gemeinsam mit dem Schulorchester und dem Schulchor auftreten. Katharina Storck, die sowohl Musiklehrerin am GyKo ist als auch Mitglied der Camerata Louis Spor, wird den Abend moderieren, Geige spielen sowie am Pult stehen und die Musiker dirigieren. Schon seit den Sommerferien bereitet sich das Schulorchester auf das Konzert vor. "Aktuell stehen auch an den Wochenenden Proben auf dem Programm", erzählt Storck. Auf die Profimusiker treffen die Schüler dann bei der Generalprobe kurz vor dem Konzert. Dass alles gut gehen wird, davon ist die Musiklehrerin überzeugt: "Wir haben herausragende Talente am GyKo", sagt sie: Mit der Harfenistin Sophie Shen, ihrer Schwester Carolyn Shen (Violine), mit Valentin Bones (Klavier) und Lara Hansmann (Violine) werden Bundes- und Landespreisträger des Wettbewerbs "Jugend musiziert" vertreten sein, und mit Jonas Prenzel ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums, der mittlerweile Horn studiert.

Aufgeführt werden Werke von Schubert und Haydn sowie Filmmusik und Auszüge aus "Carmen" von Georg Bizet. Im ersten Konzertteil steht die Kammermusik im Vordergrund, nach der Pause spielt das Schulorchester gemeinsam mit den Profimusikern, bis der Mittel- und Oberstufenchor, unter der Leitung von Regine Saus, auftreten wird. Die Erlöse kommen dem Seniorenzentrum Haus Timon in Kleinenbroich sowie in Kaarst der Hospizbewegung und dem Marienheim Hospiz zugute. Herriger: "Junge Musiker engagieren sich für alte Mitbürger."

Quelle: NGZ