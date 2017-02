später lesen Korschenbroich 300 Jecken feiern mit Showtanz und Büttenrede FOTO: D. Ilgner FOTO: D. Ilgner Teilen

2017-02-12

"Merr fiere Fastelovend, ejal watt kütt", lautete am Samstag das Motto der Kleinenbroicher Karnevals-Freunde. Ziemlich genau 300 Besucher - etwas mehr als in den Vorjahren - wollten sich das nicht entgehen lassen. Der Mehrzweckhalle war der spröde Turnhallen-Charme unter anderem mit roten und weißen Stoffbahnen unter der Decke ausgetrieben worden. In jecke Schale hatten sich auch die meisten Besucher geworfen - beste Voraussetzungen für einen gelungenen Karnevalsabend.