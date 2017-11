Zum Andenken an Sankt Martin und seine Mantelteilung finden in diesem Jahr 23 Martinszüge statt. Zwischen dem 6. und 16. November erhellen Laternen, Gesang und strahlende Kindergesichter die Straßen der einzelnen Ortsteile von Korschenbroich. Wir geben eine Übersicht, wann und wo welche Züge starten.

6. November 17.15 Uhr, Familienzentrum Josef-Thory-Straße 32, Städtisches Inklusives Familienzentrum Josef-Thory-Straße; 17.15 Uhr, Kindergarten Hermann-Löns-Straße 6, Pfarrkindergarten St. Andreas; 18 Uhr, Maternusstraße 39, Katholische Kindertagesstätte St. Maternus.

8. November 17.45 Uhr, Auf den Kempen 37, Städtischer Kindergarten Auf den Kempen.

9. November 17.30 Uhr, Maternus-Schule, Am Hallenbad 48, Heimatverein Kleinenbroich; 17.30 Uhr, Gutenbergschule, Dionysiusstraße 9, Heimatverein Kleinenbroich.

9. November 17.30 Uhr, Danziger Straße 21a, Städtische Inklusive Kindertageseinrichtung Danziger Straße; 17.30 Uhr, Familienzentrum Am Sportplatz, Städtisches Familienzentrum Am Sportplatz: 17.30 Uhr, An den drei Steinen/Ecke Zollhausstraße, Städtisches Inklusives Familienzentrum Herrenshoff; 17.30 Uhr, Donatusstraße 3, Städtisches Familienzentrum Pesch; 17.30 Uhr, Schule Schaffenbergstraße, Städtische Gemeinschaftsgrundschule Herrenshoff.

10. November 17 Uhr, Treffpunkt Gymnasium an der Don-Bosco-Straße, Verein der Martinsfreunde Korschenbroich; 17.30 Uhr, Hildegundisstraße 21, Katholischer Kindergarten St. Georg, Martinsverein Liedberg: 17.30 Uhr, Tümpsend, Höhe Nummer 36a, Gemeinschaftsgrundschule Liedberg, Martinsverein Liedberg; 17.30 Uhr, Parkplatz Mehrzweckhalle Am Hallenbad Kleinenbroich, Städtische Kindertageseinrichtung Am Hallenbad; 18 Uhr, Schmiedstraße, Heimatverein Lüttgenglehn.

11. November 17.30 Uhr, An der Bleiche, St.-Sebastianus-Bruderschaft Steinforth-Rubbelrath.

12. November 17.30 Uhr, Kirmesplatz Pesch "Krampe Dämm", Gesellschaft Heckenröschen Pesch.

13. November 17.30 Uhr, Schulstraße 9, Städtische Kindertageseinrichtung Schulstraße.

14. November 17.50 Uhr, Pfarrkirche St. Pankratius Glehn, Katholische Kindertagesstätte St. Katharina.

15. November 18 Uhr, Gemeinschaftsgrundschule Schulstraße, Städtische Gemeinschaftsgrundschule Glehn.

16. November 17 Uhr, Jane-Adams-Weg 2, Kindertagesstätte Zauberwald Korschenbroich, Lebenshilfe; 18 Uhr, Am Kerper Weiher 68, Städtisches Familienzentrum Am Kerper Weiher.

