Korschenbroich: Ärger über Hundekot und marode Bänke

Der Beigeordnete Georg Onkelbach lässt jetzt prüfen, ob zusätzliche Abfallbehälter aufgestellt werden können. Von Ruth Wiedner-Runo und Christian Kandzorra

Helga Bauer ist sich sicher: Sie spricht im Namen vieler Menschen, die in der Nähe des Jüchener Bachs im Ortsteil Kleinenbroich wohnen. Ab und an geht sie entlang des Bachs auf einem mehrere Hundert Meter langen Weg spazieren - so wie viele andere Kleinenbroicher auch. Das Problem: Der Weg ist verdreckt. Offenbar lassen viele Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner an Ort und Stelle liegen. Außerdem werfen viele offensichtlich ihren Müll an den Wegesrand. Helga Bauer stört das - allerdings wundert sie sich nicht: "Es gibt entlang des Weges nur einen einzigen Mülleimer, der regelmäßig überquillt, also zu selten geleert wird." Außerdem fehlen Hundekotbeutel-Spender. Und die beiden hölzernen "Bänke" sind derart verrottet und vermoost, dass sie überhaupt nicht mehr zum Sitzen einladen. Die Anwohnerin, die seit vier Jahren nach einem Zwischenstopp in einer anderen Stadt wieder in Kleinenbroich lebt, beobachtet das Problem schon länger. Als Kind habe sie dort häufig gespielt; heute würde sie wegen der vielen Hundehaufen dort kein Kind mehr spielen lassen. Sie fordert, dass entlang des Weges mindestens zwei weitere Mülleimer aufgestellt werden, an denen auch Hundekotbeutel-Spender angebracht sind. "In einem Zug könnten gleich die beiden maroden Sitzbänke durch neue ersetzt werden", regt Helga Bauer an.

Für besonders wichtig hält sie allerdings zusätzliche Mülleimer: "Ich kann nachvollziehen, dass es viele Hundehalter unangenehm finden, eine längere Strecke mit einem gefülltem Kotbeutel unterwegs zu sein. Wenn die Stadt entlang des Weges mehrere Müllkörbe aufstellen würde, hätten die Hundebesitzer das Problem gar nicht." Besonders bezeichnend: Am Wegesrand liegt auch eingetüteter Hundekot.

Mit der Forderung von Helga Bauer konfrontiert, erklärte der Technische Beigeordnete Georg Onkelbach gestern gegenüber unserer Redaktion: "Wir werden die Aufstellung zusätzlicher Abfallbehälter in diesem Bereich prüfen." In Aussicht stellte er die Anschaffung von Boxen für Hundekotbeutel: "Sie sollen laut Ratsbeschluss im Stadtgebiet aufgestellt werden, wobei die Finanzierung allerdings aus den laufenden Mitteln des Haushaltes erfolgen muss. Die genauen Standorte müssen noch festgelegt werden." Der Spazierweg entlang des Jüchener Baches werde in die Überlegungen einbezogen. Zur Leerung der Abfallbehälter stellte Onkelbach weiter fest: "Sie erfolgt nach Angabe der Stadtpflege zweimal wöchentlich." Auf die Kritik an der Bank reagiert der Beigeordnete prompt: "Die Bank wird zunächst abgebaut." Ob sie durch eine neue ersetzt werden könne, will er prüfen lassen.

Quelle: NGZ