Korschenbroich: Aktiv im Museum und mit der Kamera

Sie ist Fotokünstlerin, übernimmt die Leitung des Kulturbahnhofs und stellt sich als Dozentin für Fotoreisen einer neuen beruflichen Herausforderung. Hilla Baecker hat sich für 2017 viel vorgenommen. Von Marion Lisken-Pruss

Mit über 50 Jahren beruflich noch einmal durchstarten? Und Jahre später noch eine neue Herausforderung annehmen? Für Hilla Baecker kein Problem. Die Fotokünstlerin arbeitet fortan als Dozentin bei "Artistravel", einem Anbieter für Fotoreisen. Das war in ihrem Berufsleben eigentlich nicht so vorgesehen: Erst vor zehn Jahren hat sie angefangen zu fotografieren.

"Vorher dachte ich, die Technik sei zu kompliziert", sagt sie. Über die Kamera ihres Mannes hat sie sich erstmals an die Fotografie herangewagt. Und festgestellt, dass es so schwer gar nicht ist. "Dann habe ich Fotokurse und -seminare besucht", erzählt sie. Fast süchtig sei sie gewesen, die Kamera und ihre Technik zu beherrschen. 2011 hat sie dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und sich für die Fotografie entschieden. In Mönchengladbach-Schelsen richtete sie eine erste Fotowerkstatt ein und eröffnete zwei Jahre später eine Galerie in Korschenbroich an der Steinstraße.

Dort hat sie auch anderen Interessierten das Fotografieren beigebracht. "Das waren überwiegend Frauen, die Angst vor der Technik hatten. Und weil es mir früher genauso ging, konnte ich so gut nachvollziehen, welche Schwierigkeiten sie hatten", erinnert sie sich. Gleichzeitig widmete sie sich der Fotokunst, bearbeitete ihre Fotos mit Bildbearbeitungsprogrammen am Computer und trat der Initiative Künstler in Korschenbroich (KiK) und dem Neusser Künstler Kreis bei. Heute kann sie auf zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen zurückblicken; weitere Ausstellungen sind in Vorbereitung.

Bei ihren Fotos konzentriert sie sich auf das Wesentliche - auf Details. Ihre großen Vorbilder sind die Fotokünstler der Düsseldorfer Fotoschule wie Andreas Gursky, Thomas Ruff oder Thomas Struth. Was es bei ihr überhaupt nicht gibt, sind Handyfotos. "Das ist wie eine fertige Backmischung. Ich möchte aber einen leckeren Kuchen haben und stelle das Rezept selbst zusammen", sagt sie und schmunzelt.

Im Oktober 2016 hat sie ihre Galerie geschlossen. "Dort musste ich immer präsent sein und die Kosten im Auge behalten", sagt sie rückblickend. Die Zeit, die ihr jetzt zur Verfügung steht, nutzt sie ehrenamtlich: Sie übernimmt die Leitung des Kulturbahnhofs. Damit beginne für sie die Kür - als Museumsleiterin und als Dozentin für Fotoreisen.

Gänzlich neu sind Fotoreisen für die Kleinenbroicherin aber nicht; die hat sie schon öfter geleitet - nach Bordeaux, Paris und Spiekeroog. Jetzt arbeitet sie zum ersten Mal mit einem Reiseveranstalter zusammen. Als Ziele hat sie viele Orte an der See ausgewählt: Föhr, Usedom und Prerow. Denn das Wasser ist für sie schon lange ein Thema. Auch nach Würzburg geht es und nach Aschau im Chiemgau. "Ich möchte den Teilnehmern erklären, wie man bewusst Motive sucht", sagt Hilla Baecker. Dabei sind ihr Fotografie-Anfänger genauso willkommen wie -Fortgeschrittene. Denn nicht die Theorie und die Bedienung der Kamera stehen bei den Fotoreisen der Expertin im Vordergrund, sondern vor allem die Praxis.

