später lesen Korschenbroich Armin Laschet gestern auf Stippvisite in Korschenbroich 2017-04-28T19:22+0200 2017-04-29T00:00+0200

"Glauben Sie wirklich alles, was Sie sagen?" Mit dieser direkten Frage begrüßte Irmgard Bergmann gestern Nachmittag den CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet. Die 92-jährige Seniorin, die sich dabei auf ihren Rollator stützte und den CDU-Landeschef fixierte, bekam die Antwort, die sie erwartet hatte: "Ja. Ich habe Ideen und sage, was besser werden muss." Um am 14. Mai den Regierungswechsel im Düsseldorfer Landtag vornehmen zu können, habe er ein Kompetenzteam benannt. Und was er und sein Team dann direkt besser machen muss, gab ihm die Altenheim-Bewohnerin direkt mit auf dem Weg: "Herr Laschet, wir brauchen mehr Personal in der Altenpflege." Von Ruth Wiedner-Runo