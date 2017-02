Korschenbroich: Ausbildungsplätze auf einen Blick

Die städtische Wirtschaftsförderung bringt neuen Wegweiser heraus.

Eine neue Broschüre soll künftige Schulabgänger auf ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützen. Das teilt die Wirtschaftsförderung der Stadt mit, die damit den Startschuss für die Ausbildungsplatz-Aktion 2017 gibt. Im "Ausbildungswegweiser Korschenbroich 2017" werden die Berufe, für die es im Stadtgebiet freie Ausbildungsplätze gibt, übersichtlich dargestellt. So können sich die Schüler "einen Überblick verschaffen und selbst herausfinden, welche Ausbildung sie anstreben wollen", erklärt Patrick Gorzelanczyk, Leiter des neuen Referates des Bürgermeisters, zu dem auch die Wirtschaftsförderung gehört.

"Gleichzeitig geben wir den örtlichen Firmen die Möglichkeit, in dem Wegweiser als Ausbildungsunternehmen aufgeführt zu werden - mit individuellen Angaben über den erforderlichen Schulabschluss, den Ausbildungsbeginn, die Bewerbungsfrist und die bevorzugte Art der Bewerbung sowie Kontaktdaten", fasst Patrick Gorzelanczyk zusammen. Der Ausbildungswegweiser ist auch im Internet unter www.korschenbroich.de abrufbar.

Im Rahmen der Ausbildungsplatz-Aktion 2017 können sich künftige Schulabgänger ebenso mit ihrem Ausbildungswunsch an die Wirtschaftsförderung wenden wie die Unternehmen, die noch Auszubildende suchen. Kommt es zu Übereinstimmungen, vermittelt die Wirtschaftsförderung der Stadt Korschenbroich zwischen Anbieter und Suchendem.

Schon zum Start der Aktion sind 29 Ausbildungsangebote von hiesigen 22 Unternehmen zu verzeichnen, darunter kaufmännische ebenso wie handwerkliche. Das Verzeichnis der freien Ausbildungsplätze wird auf der Internetseite der Stadt Korschenbroich veröffentlicht und auch laufend aktualisiert.

Interessierte Unternehmen können freie Ausbildungsplätze bis zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres melden. "Darüber hinaus wird eine Liste mit angebotenen Praktikumsplätzen auf unserer Internetseite veröffentlicht", kündigt Patrick Gorzelanczyk an. "Zum Teil stehen mehrere Praktikumsplätze für bisher zwölf Ausbildungsberufe zur Verfügung. Unentschlossene können so ihren Berufswunsch erst einmal in der Praxis testen."

Fragen zu der Ausbildungsplatz-Aktion 2017 und zu dem neuen Ausbildungswegweiser beantwortet Patrick Gorzelanczyk unter der Telefonnummer 02161 613153. Sein E-Mail-Kontakt lautet: patrick.gorzelanczyk@korschenbroich.de.

Quelle: NGZ