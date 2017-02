Korschenbroich: Automaten-Ausfälle sorgen für Kritik

Mehr als 2300 Menschen leben in Liedberg. Viele von ihnen fühlen sich von den Geldinstituten vernachlässigt. Bürger kritisieren, dass der einzige Geldautomat in Steinhausen öfters defekt sei oder sich die Tür zum Raum nicht öffnen lasse. Von Ruth Wiedner-Runo

In Liedberg, Steinhausn und Drölsholz leben laut Stadt 2361 Menschen (Stand 31. Dezember 2016). Wenn auch nicht jeder von ihnen einen Geldautomaten nutzt, so sind es aber immerhin viele Ortsbewohner, die oft oder in regelmäßigen Abständen den Automaten-Standort in Steinhausen ansteuern.

"Mal ist der Automat defekt oder die Türe lässt sich erst gar nicht mit der Bankkarte öffnen", klagt Heribert Blankenstein (70). Erfahrungen, die auch Rosemarie Flada (65) in jüngster Vergangenheit regelmäßig gemacht hat. Und auch Achim Larghi (65), der den Überweisungsautomaten als selbstständiger Grafiker regelmäßig nutzt, schimpft im Gespräch mit unserer Redaktion: "Das ist einfach ärgerlich. Wenn hier nichts geht, dann fahre ich für jede kleine Überweisung von Steinhausen nach Korschenbroich."

Die Sparkasse Neuss hat sich aus Liedberg schon vor einigen Jahren verabschiedet - aus Kostengründen. Bis vor gut einem Jahr war die Gladbacher Bank auch noch mit einer Filiale in Steinhausen vertreten. Doch mit dem Neubau und der Eröffnung in Korschenbroich schrumpfte die Filiale in Steinhausen zu einem Automaten-Standort. "Wir haben große Sorge, dass hier bald die Lichter ausgehen und wir nicht 'mal mehr einen Geldautomaten im Ort haben", sagt Frank Wagemann. Als Ratsherr wird er ständig mit dem Thema konfrontiert. Und selbst im Stadtrat hat der SPD-Vertreter schon eine Anfrage gestellt.

Rosemarie Flada ist vor zwei Jahren nach Liedberg gezogen. "Ich habe mir damals bewusst die Gladbacher Bank ausgesucht, alle Konten umschreiben lassen und jetzt bin ich nur noch enttäuscht. Wenn ich kein Auto hätte, wäre ich wirklich aufgeschmissen", sagt die 65-Jährige.

Wenn sich mal wieder die Türe nicht öffnen lässt, dann fährt sie zur Filiale nach Giesenkirchen. Das ärgert sie, aber was sie noch mehr beschäftigt: "Ich denke an die vielen älteren Menschen hier auf dem Land, viele ohne Auto. Sie sind auf Dritte angewiesen, um an ihr Geld zu kommen." Für Rosemarie Flada unvorstellbar. "Für uns ist es wichtig, dass der Automaten-Standort funktioniert und natürlich auch bleibt. Das hat etwas mit Eigenständigkeit und Selbstbestimmung zu tun."

Ein gut funktionierendes Dorfleben ohne Automaten-Standort kann sich auch Blankenstein nicht vorstellen. Er fährt jetzt, wenn in Steinhausen der Türschließer nicht öffnet, mit der Sparkassen-Karte seiner Frau nach Glehn. "Das ist doch paradox", stellt er fest: "Die Leute tragen nicht so viel Bares bei sich. Wenn ich jemanden bitte, uns aus der Stadt etwas mitzubringen, dann brauche ich Geld und keine Scheckkarte."

Dass der Überweisungsautomat seit Dezember mehrfach defekt war, wurde von Hans-Peter Ulepic, Vorstandssprecher der Gladbacher Bank, gestern auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. "Das darf nicht sein", sagte Ulepic. Das Problem mit der Eingangstür sei bekannt: "Hier gab es bei Bankkarten ein Produktionsfehler, die haben wir kostenfrei ausgetauscht."

Dass der Scanner seit Montag erneut defekt sei, bedauerte er. Die Wartungsfirma sei informiert. Und was immer nur hinter vorgehaltener Hand vermutet wurde, bestätigte Ulepic auf Nachfrage: "Die Immobilie ist verkauft, wir sind in Steinhausen nur noch Mieter." Von einer Schließung wollte er aber nichts wissen: "Der Mietvertrag läuft bis zum Jahresende. Wir überlegen noch, wie wir mit dem Standort umgehen."

