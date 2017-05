später lesen Korschenbroich Bewerbungsfrist für Ehrenamtler läuft am Freitag ab 2017-05-05T18:53+0200 2017-05-06T00:00+0200

Die Stadt sucht einen neuen Behindertenbeauftragten. Er soll die Nachfolge von Berthold Tumbrink antreten, der sich nach 17-monatigem Einsatz Mitte März im Stadtrat verabschiedete. Der 62-Jährige verlegt seinen Wohnsitz ins Münsterland und kann so seinen Aufgaben nicht mehr gerecht werden. Bis zum 12. Mai nimmt die Stadt noch Vorschläge beziehungsweise Bewerbungen entgegen. Das Mindestalter wird von der Stadt mit 18 Jahren vorgegeben. "Wer Spaß an der sozialen Arbeit hat und gerne mit vielen Menschen zu tun hat, ist bei uns richtig", sagt Petra Köhnen. Die stellvertretende Sozialamtsleiterin nimmt auch die Bewerbungen im Rathaus, Regentenstraße 1, entgegen. Wer noch Fragen hat, kann sich direkt an sie wenden: 02161 613169.