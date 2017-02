Korschenbroich: Birkhof: Pflanzen-Center jetzt verpachtet

Mit Wolfgang Lalakakis weht ein frischer Wind auf dem Birkhof und im Golfpark. Er hat mit Chris Korfmacher einen Experten für das Center gewinnen können. Gestern wurde der Vertrag unterzeichnet, die Golfschule ist seit Mittwoch in Betrieb. Von Ruth Wiedner-Runo

"Das Rittergut Birkhof soll zu einem attraktiven Ausflugsziel, zu einem Anziehungspunkt in der Region werden." Mit diesem Anspruch ist der Unternehmensberater, Sanierer und Marketing-Mann Wolfgang Lalakakis vor gut zwei Monaten in Lüttenglehn angetreten. Zunächst wurden von ihm alle 47 Mitarbeiter übernommen und auch eine Golf-Schule etabliert. Bereits gestern konnte der neue, allein zeichnungsberechtigte Geschäftsführer der drei Osterspey-Gesellschaften den nächsten Erfolg vermelden: "Mit einem Pächter hat das Pflanzen-Center eine Zukunft."

Chris Korfmacher (31) hat einen Zehn-Jahres-Vertrag unterzeichnet - mit der Option auf weitere zehn Jahre. "Das Center hatte in der Vergangenheit einen klangvollen Namen, den will ich zurückerarbeiten", betont Korfmacher gegenüber unserer Redaktion und spricht von einer "reizvollen Aufgabe". Der 31 Jahre alte Fachmann stammt aus einem Düsseldorfer Familienunternehmen, zu dem zwei Garten-Center in Bilk und Reisholz gehören. Jetzt will Korfmacher auch in der Stadt Korschenbroich durchstarten. Dafür hat der Pächter genaue Vorstellungen. "Der Name bleibt, und auch das Personal wird übernommen", betonte er gestern. Und so bekamen die neuen Center-Mitarbeiter nach der Pachtvertrags-Unterzeichnung auch direkt ihre neuen Arbeitsverträge. Sein Team wird Korfmacher zeitnah um drei Fachkräfte aufstocken: "Ich will den Floristikbereich ausbauen." Die Ausrichtung des 10.000 Quadratmeter großen Unternehmens ist von ihm klar umrissen: "Ich verkaufe Pflanzen und keine Gartenmöbel. Die müssen raus." Um jetzt alles für einen "gelungenen Neustart" am 17. März passend zu machen, wird das Pflanzen-Center vom 1. bis 16. März komplett geschlossen. Wolfgang Lalakakis spricht von "einem Imagegewinn" auf dem Birkhof. Doch damit meint der 59-jährige Sanierer nicht nur den Pflanzenbereich. Er denkt dabei auch an den Golf-Park Rittergut Birkhof. Während es mit David Marcks und Ryan Fisher in der Vergangenheit auf der Anlage lediglich zwei Golf-Trainer gab, gibt es seit Mittwoch auch eine Golfschule. Sie wird geleitet und koordiniert von Arnd Breuer und Patrick Hensel, mit Unterstützung von Rayn Fisher, während sich David Marcks aus dem Academy-Bereich zurückzieht. "Arnd Breuer und Parick Hensel bringen gemeinsam schon mehr als 20 Jahre Erfahrung mit", spricht Lalakakis unter anderem ihre Stationen in Grashaus, heute Grevenmühle, und Grafenberg an.

Auch bei der Golfschule setzt Lalakakis auf Kontinuität: "Der Vertrag für die Golfschule Rittergut Birkhof läuft über zehn Jahre." Hier gibt es die Option auf Verlängerung. Neue Managerin und Leiterin des Golfsekretariats ist Nataly Remmel. Als nächsten Schritt hat Lalakakis nun die "Verbesserung der Platzqualität" im Blick. Übrigens: Der Golfclub hat seine Jahreshauptversammlung für den 26. März angesetzt. Da werden er alle Neuerungen der Osterspey-Gesellschaften vorgestellt.

Quelle: NGZ