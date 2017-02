Korschenbroich: Die Stadt baut Kita-Angebot weiter aus

Der Bedarf an Kindergartenplätzen steigt. Obschon die Stadt die Nachfrage an Betreuungsplätzen noch stemmen kann, sind vier Anbauten in der Planung. "Den Geburtenanstieg und die Zuzüge" nennt Amtsleiterin Messmann als Gründe. Von Ruth Wiender-Runo

Vor gut drei Jahren hatten die Verantwortlichen im Korschenbroicher Rathaus noch große Sorge, alle Kindergartengruppen auslasten zu können. "Das Blatt hat sich zwischenzeitlich komplett gewendet", erklärt Amtsleiterin Michaele Messmann auf Anfrage unserer Redaktion. Sie begründet den zusätzlichen Bedarf mit den "vielen Zuzügen und dem Geburtenanstieg". Während die Stadt mit ihren 1206 Betreuungsplätzen verteilt auf sechzehn Einrichtungen die Nachfrage aktuell noch abdeckt, wird es am 1. August 2017 eng. Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres fehlen 83 Betreuungsplätze.

"Das ist jetzt Fakt", sagt Michaele Messmann und bezieht sich dabei auf die vorliegenden Anmeldezahlen. "Bislang haben wir es immer noch geschafft, die Quote zu erfüllen. Doch das gelingt ab August nicht mehr. Wir haben keinen Puffer mehr, alle Überbelegungsplätze sind vergeben." Warum die Verwaltung erst jetzt reagiert, macht Messmann auch an der schwierigen Haushaltssituation fest. "Wir wollten immer kostensparend arbeiten." Zudem sei es ausgesprochen schwierig, mit Prognosen zu jonglieren. Um dem Engpass vorzubeugen, hat die Stadtverwaltung bereits reagiert. Sie will die Finanzierung für zwei Anbauten von 980.000 Euro über einen Nachtragshaushalt garantieren. Der Stadtrat stimmte dem Vorgehen in seiner jüngsten Sitzung zu.

"Die Planungen für die beiden Kita-Anbauten sind schon angelaufen. Parallel dazu bereiten wir das Ausschreibungsverfahren vor", erklärte der Technische Beigeordnete Georg Onkelbach gestern auf Anfrage. Er ist froh, direkt durchstarten zu können: "Uns läuft sonst die Zeit weg. Schließlich ist die Übergabe für den 31. Juli festgelegt." Onkelbach hofft, bis Anfang März alle Angebote auf dem Tisch zu haben. Die Auftragsvergabe soll Ende März erfolgen, damit Anfang Juni mit den Anbauten begonnen werden kann. Für Herrenshoff ist ein zweigeschossiges Fertigbaumodul für zwei Gruppen vorgesehen. "Das ist kein Container", betont Onkelbach und spricht von einer Wandverkleidung in Holzputzfassade. Das Provisorium, in dem derzeit eine Gruppe untergebracht ist, wird abgerissen. "Für die Bauzeit von sechs Wochen müssen wir eine Übergangslösung schaffen", so Onkelbach. Er schließt dafür die Nutzung der Sporthalle nicht aus. An der Pestalozzistraße in Kleinenbroich wird ein Teil der Freifläche für den Anbau, eingeschossig mit Flachdach, genutzt. "Die Verkehrsübungsanlage, die von den Eltern angelegt worden ist, wird für die Bauzeit demontiert", so der Beigeordnete. Er verspricht aber: Sie wird zeitnah wieder aufgebaut. Und um erst gar nicht wieder mögliche Engpässe zu riskieren, hat die Verwaltung bereits das Kita-Jahr 2018/19 im Blick: Dann werden die Kitas Josef-Thory-Straße und Schulstraße um jeweils eine Gruppe erweitert.

Quelle: NGZ