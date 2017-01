Korschenbroich: Ein Fisch bringt Senioren zum Erzählen

Elf Bewohner des Seniorenhauses haben ein Kunstwerk für den Speisesaal gestaltet. Angeleitet hat sie Rosemarie Bernauer. Dabei stand für die Kunsttherapeutin der Entstehungsprozess im Vordergrund. Die Geschichte gibt es im Video. Von Marion Lisken-Pruss

Sie ist zu einem festen Bestandteil in vielen Seniorenheimen geworden: die Kunsttherapie. Sie fördert die Konzentration und die Kommunikation. "Und sie ist vor allem eines: Eine Therapie ohne Medikamente", sagt Rosemarie Bernauer (61). Als Apothekerin hält sie im Seniorenhaus Korschenbroich Vorträge über Palliativmedizin und bietet Fortbildungen für Krankenschwestern und Altenpflegerinnen an. Dabei spielt auch die Kunsttherapie eine große Rolle.

Doch bei der reinen Theorie belassen wollte es Rosemarie Bernauer nicht. Deshalb absolvierte sie eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin, die sie gerade mit einem Abschlussprojekt beendet hat. Und hier schließt sich der Kreis - ihr Abschlussprojekt hat sie im Seniorenhaus Korschenbroich umgesetzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Es ist eine drei Quadratmeter große, farbenfrohe Collage, die eine Wand im Speisesaal des Seniorenhauses schmückt. Auf eine Holzplatte hatte Rosemarie Bernauer zuvor Wellen aus blau bemaltem Zeitungspapier geklebt, in die elf Bewohner dann selbst gemalte Fische, Uferpflanzen, Blumen und Mandalas eingefügt haben.

An vier Vormittagen haben sie jeweils 90 Minuten lang zusammengesessen und an der Collage gearbeitet. "Auf diese Weise haben die Bewohner ihren Speisesaal verschönert. Sie haben eine große Wertschätzung erfahren, die ihre Lebensqualität steigert. Die Collage war Gesprächsthema im ganzen Haus", resümiert die Kunsttherapeutin. Doch viel wichtiger als das fertige Ergebnis war für sie der Entstehungsprozess. "Die Senioren kommen in Kontakt miteinander, sie erzählen kleine Geschichten zu den Fischen und helfen sich gegenseitig", berichtet sie. Besonders berührt habe sie, dass sich auch stillere Bewohner geöffnet und eigene Ideen entwickelt haben, sagt die Fachfrau und erzählt von einem Landwirt, der statt eines Fischs einen Traktor bei der Heuernte gemalt hat. Der Traktor hat einen prominenten Platz in der Collage erhalten - als "Heuernte im Meer".

Bei der lebhaften Kunsttherapeutin darf es auch unkonventionell zugehen, wenn es ihrem Ziel dient, Lebensfreude weiterzugeben. "Lebensfreude ist wichtiger als die Vernunft", lautet denn auch ihr Motto. Und warum ausgerechnet Fische? "Die sind unkompliziert zu malen, alterslos und schwimmen munter", sagt sie lachend. Ihrem Abschlussprojekt vorangestellt hat sie einen selbsterstellten Zeichentrickfilm, in dem ein Fisch seinen Seesack packt und in das Seniorenhaus zieht.

Bei der Einrichtungsleiterin Petra Sommerhäuser ist das Kunstprojekt auf breite Zustimmung gestoßen. Die Kreativität ihrer Bewohner fördert sie noch auf andere Weise: Die Senioren haben einen Flur des Wohnhauses, das von der Modernisierung betroffen ist, mit Tier- und Pflanzenmotiven bemalt. Einen Wunsch hat Rosemarie Bernauer noch, dass die Kunsttherapie durch Fördermittel besser unterstützt wird: "Man erreicht so viel damit."

