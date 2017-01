Korschenbroich: Erfolgsautor stellt Luther-Roman vor

Tilman Röhrig war zum Auftakt des Reformationsjubiläums in Korschenbroich zu Gast. Er las aus seinem neuen historischen Roman "Die Flügel der Freiheit". Von Angela Wilms-Adrians

Mit Romanen über Riemenschneider, Caravaggio, den Sonnenfürsten und "Die Könige von Köln" avancierte Tilman Röhrig zum Stammgast der Veranstaltungsreihe Reihe "Korschenbroich liest". Thematisch passend zum Reformationsjubiläum las der Autor nun aus seinem neuen Luther-Roman "Die Flügel der Freiheit". Projektleiterin Rita Mielke wertete die voll besetzte evangelische Kirche als gutes Zeichen für das gerade eröffnete literarische Jahr.

"Ich habe zweieinhalb Jahre am Buch gearbeitet. Davon war ein Jahr Recherche. Die war nicht schwer, da es viele wissenschaftliche Arbeiten über Luther gibt. Schwieriger war es, das für den Roman Wichtige herauszufiltern", erzählte der mehrfach ausgezeichnete Autor vorab. Für den Einstieg wählte er gleich das erste Kapitel und entführte seine Zuhörer in einen nasskalten Winter des Jahres 1522: Von starkem Unwohlsein geplagt, kann der auf kurfürstlichen Befehl in Schutzhaft gehaltene Luther nur mit Mühe an der Übersetzung des Neuen Testaments arbeiten. Den Auszug über die beginnende Liebesgeschichte um den Gesellen Barthel und Dorothea, "meine Herzfiguren", kürzte Röhrig mit amüsanten Zwischentönen ab. Spannung bot die Vorstellung von Luthers einstigen Weggefährten und späteren Gegenspieler Thomas Müntzer. Röhrig bewies erneut seine Gabe, ungemein plastisch zu lesen und die Stimmen der handelnden Figuren anschaulich zu differenzieren. Mit den Händen und Armen formte er Gesten, wie sie seine Helden benutzt haben könnten und ließ etwa ein verächtliches Lachen des Thomas Müntzer vielsagend anklingen. Zu den Überleitungen nahm der Schriftsteller die Lesebrille ab und schien den Zuhörern direkt in die Augen und ins Herz zu blicken. "Ich habe Sie mit den Hauptpersonen bekannt gemacht. Noch ahnen die Protagonisten nicht, was auf sie zukommt. Der Ton zwischen Luther und Müntzer verschärft sich. Noch wissen beide nichts vom Inferno, das über sie hinein bricht", sagte er schließlich, um die Neugierde auf das knapp 500-seitige Buch zu befördern.

Auf Mielkes Fragen verriet Röhrig, dass er als Pfarrerssohn sich immer schon mit Luther beschäftigt hatte. Die Recherche habe allerdings sein Bild vom Reformator verändert. "Ich bin seinem Menschsein nachgegangen. An der Wucht seiner Person ändert sich nichts, wenn die menschlichen Schwächen beschrieben werden", stellte Röhrig fest. Für 2019 versprach er einen neuen historischen Roman, doch das Thema verriet er nicht.

