Korschenbroich: Fertigbau für Herrenshoffer Kita

Eine halbe Million Euro kosten die beiden zweigeschossigen Module.

Für das neue Kindergartenjahr fehlen im Korschenbroicher Stadtgebiet ab August 83 Betreuungsplätze. Das stellte der Stadtrat bei seiner Sitzung zu Jahresbeginn fest. Um dem entgegenzuwirken, beschloss die Politik, 980.000 Euro zu investieren. Rund die Hälfte des Geldes, nämlich knapp 500.000 Euro, sollten in den Ausbau des Kindergartens an der Schaffenbergstraße in Herrenshoff investiert werden. Der Rhein-Kreis beteiligt sich mit einem Zuschuss von rund 50 Prozent an dem Vorhaben. Auch die Einrichtung an der Pestalozzistraße in Kleinenbroich und die Kita Schulstraße sollten erweitert werden.

In Herrenshoff schreiten die Bauarbeiten kräftig voran, teilt die Stadt mit. Der bisherige Container wird durch ein zweigeschossiges Modulelement ersetzt. Er bekommt eine Holz-Putz-Fassade mit bodentiefen Fenstern. Die beiden Module zur Kindergartenerweiterung wurden nun planmäßig angeliefert und innerhalb eines Tages aufgestellt. Für die Montage der schweren Bauteile war ein 95-Tonnen-Kran im Einsatz, wie das städtische Gebäudemanagement mitteilt. Vor Ort werden die beiden Module nun ausgebaut. "Auffällig sind bereits die beiden Fenster der Gruppenräume. Sie werden für eine optimale und helle Atmosphäre sorgen", sagt Merle Engelhard vom Gebäudemanagement.

Die Materialien für die Dachabdichtungen und die kombinierte Holz- und Putzfassade werden bereits auf der Baustelle gelagert und bald eingebaut. Der Innenausbau soll parallel erfolgen. Beendet sein soll die Baumaßnahme Ende Juli oder Anfang August, wie das Gebäudemanagement bekannt gab. Zum Beginn des neuen Kindergartenjahrs sollen die neuen Gruppenräume bezugsfertig sein und den Kindern zur Verfügung stehen. Durch die Baumaßnahmen gelingt es der Stadt, dem Bedarf an Plätzen für das nächste Kindergartenjahr zu entsprechen.

