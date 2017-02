Einsatz in Korschenbroich: Feuerwehr rettet Kater Linus vom Dach

Thomas Münzer ist erleichtert. Endlich ist sein Kater Linus wieder zu Hause. Zwei Tage lang war er spurlos verschwunden, das freiheitsliebende Tier war von einem abendlichen Spaziergang nicht mehr zurückgekommen. "Wir haben eine große Suchaktion unternommen, Flyer verteilt und Zettel an Laternen geklebt", sagt der 55-jährige Katzenfreund. Dann kam Mittwochabend der erlösende Anruf. "Eine junge Frau sagte, sie habe Linus auf einem Dach gesehen", sagt Münzer. Die Frau habe dann auch umgehend die Feuerwehr in Kleinenbroich informiert.

Der kleine Kater hat in seinem kurzen Katzenleben von rund zwei Jahren schon einiges mitmachen müssen. "Wir haben ihn im August 2016 schwer verletzt bei uns aufgenommen", sagt Münzer, der aktives Mitglied beim Tierschutzverein Neuss ist. Linus hatte damals eine schwere Verletzung am Knie. Das kleine Tier musste operiert werden und danach zehn Wochen einen sogenannten Fixateur tragen. Schrauben guckten damals aus seinem Bein heraus, zehn Wochen musste er im Kinderlaufstall bei Familie Münzer leben. Nachdem er endlich wieder laufen konnte, hatte er plötzlich eine schwere Augenverletzung. "Die Netzhaut von Linus musste genäht werden", erinnert sich der 55-Jährige. An Weihnachten hatte die Familie dann beschlossen: Linus darf dauerhaft bleiben.

Nach der schweren Zeit für den kleinen Kater folgte dann am Mittwoch ein weiterer, nervenaufreibender Abend. "Die alarmierte Feuerwehr in Kleinenbroich war innerhalb weniger Minuten mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort. Die merkten aber schnell, dass ein größeres Fahrzeug her musste", sagt Münzer. Also wurde die Feuerwehr Korschenbroich zur Hilfe gerufen. Mit einer Feuerwehrleiter und einem Korb ging es für Münzer in die Höhe. "Linus hat schon eine enge Bindung zu mir aufgebaut, es war nicht schwer ihn auf dem Dach zu fangen", sagt Münzer. Schnell sprang Linus auf seine Schulter und ließ sich ohne Widerstand hinunterbringen. Zu Hause angekommen, war der Hunger des kleinen Katers groß. "Linus hat ausgiebig gefressen. Er hatte schon ein bisschen abgenommen", sagt Münzer.