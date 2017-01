Korschenbroich: Gasthof und Hotel für Pescher Ortskern

Ein abgespecktes Konzept soll die Bebauung der Ortsmitte von Pesch regeln. Darauf verständigten sich jetzt die Planungspolitiker. Damit ist der Weg frei für die Sanierung der früheren Gaststätte Deuss und für den Bau eines Hotels. Von Ruth Wiedner-Runo

Damit nicht alle Baulücken in Pesch mit Wohnblöcken zugepflastert werden, zog die Politik bereits im zurückliegenden Sommer die Notbremse. Die bisher angewandte Regelung für die zentrale Ortslage, die Bauwilligen bislang bei ihren Vorhaben relativ freie Hand gelassen hat, soll jetzt durch einen Bebauungsplan geordnet werden. Das ist Wille der Politik. Zeitgleich machte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung auch den Weg frei für die Sanierung der früheren Gaststätte Deuss und die Hotelpläne des Investors.

Das neue Konzept sieht vor, den zu erstellenden Bebauungsplan auf das Karree Kleinenbroicher Straße, Pescher Straße, An der Kapelle und Waldstraße zu reduzieren. Die vom Korschenbroicher Architekten Joachim Hein für das Deuss-Areal vorgelegten Pläne werden auf Wunsch der Politik mit in den Bebaungsplanentwurf eingearbeitet.

Ausschussvorsitzender Hans Willi Türks, der an die Schließung der Gaststätte Deuss erinnerte, warb für eine zügige Abwicklung: "Das kann nur im Interesse der Bürger sein, damit in Pesch bald wieder Gastronomie entsteht." Dem pflichtete auch Andreas Heidemann für die CDU-Fraktion bei: "Es ist erfreulich, dass ein Investor das frühere Deuss-Areal entwickeln will." Er sprach von einem "Glücksfall für Pesch". Details wollte er erst in einer späteren Planungsphase besprochen wissen. Wichtig war Heidemann lediglich: "Das geplante Hotel muss sich in die vorhandene Bebauung einfügen." Zustimmung gab's auch von Ulrich Afflerbach (SPD): "Als Pescher Bürger freue ich mich sehr, dass das alte Gasthaus und der wunderschöne Garten erhalten werden."

Fraktions-Vize Albert Richter (SPD) reagierte bei aller Freude doch auch sehr pragmatisch: "Egal was dort in Pesch passiert, wir als SPD wollen für den Ortskern den Platanengarten erhalten, wollen keine Wohnbebauung und stimmen dem Hotel-Neubau, dem Umfeld angepasst, zu." Und an die Verwaltung gewandt, warb Albert Richter dafür, den Platanengarten der früheren Traditionsgaststätte Deuss als Naturdenkmal auszuweisen. Das alles hörte Joachim Hein gern. Der mit dem Um- und Ausbau des Deuss-Areals betraute Architekt hatte sich unter die 34 Zuhörer gemischt und verfolgte die Ausschuss-Sitzung entspannt aus der letzten Reihe. "Wir hoffen, schon zur Jahresmitte mit dem Teilabriss und der Altbausanierung der früheren Gaststätte beginnen zu können."

Im zweiten Schritt soll dann laut Hein der Hotel-Neubau umgesetzt werden. Vorgesehen ist ein zweigeschossiger Komplex mit geneigtem Dach. Hein spricht von 24 Doppelzimmern. "Das Hotel passt perfekt auf den bisherigen Gaststätten-Parkplatz entlang der Kleinenbroicher Straße", erklärt Hein auf Anfrage unserer Redaktion.

Mit einem Durchgang will er die alte und neue Bausubstanz verbinden. Vorstellen kann er sich einen gemeinsamen Eingang von Gaststätte und Hotel. "Der Platanengarten bleibt natürlich erhalten", versichert Joachim Hein. "Der Garten mit seinem alten Baumbestand ist schließlich das Highlight der kompletten Anlage."

