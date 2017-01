Korschenbroich: Glasfaserausbau: Es fehlen 400 Kunden

Die ganze Stadt soll ans Hochgeschwindigkeits-Internet angeschlossen werden. Während derzeit die Glasfaser-Arbeiten in Steinhausen ruhen, fehlen für den Norden noch exakt 400 Anmeldungen. Die Frist läuft zum Monatsende ab. Von Ruth Wiedner-Runo

Seit vergangenen Mai ist die Deutsche Glasfaser (DG) im Korschenbroicher Stadtgebiet im Einsatz. Zunächst wurde mit der Breitbandversorgung in Liedberg, Steinhausen, Glehn, Lüttenglehn, Schlich und Drölsholz begonnen. Jetzt sollen die Arbeiten auf die nördlichen Stadtteile ausgedehnt werden. Das private Unternehmen will nun auch Korschenbroich, Kleinenbroich, Pesch, Herrenshoff, Neersbroich und Raderbroich an sein Netz anschließen, das Internet-Nutzern das Surfen in einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Megabit pro Sekunde ermöglichen soll.

Ob die Deutsche Glasfaser mit dem kostspieligen Breitbandausbau in den nördlichen Stadtteilen zumindest in Teilen beginnen und eine neue Kommunikationsinfrastruktur schaffen wird, entscheidet sich aber erst innerhalb der nächsten vier Wochen. "Uns fehlen noch exakt 400 Kunden", erklärt Projektleiter Dennis Schiefke auf Anfrage unserer Redaktion. "Trotz einer Interessenten-Welle zum Ende der Vertrags-Aktion konnten bislang die für uns erforderlichen 40 Prozent der Haushaltsabschlüsse nicht erreicht werden." Eine offizielle Verlängerung der Nachfragebündelung wird es laut Deutscher Glasfaser nicht geben. Dennoch - Dennis Schiefke ist optimistisch: "Wir schaffen das."

Was den Projektleiter so positiv stimmt, ist die Fürsprache von der Stadt und die aktive Unterstützung der Bürgerinitiative "Glasfaser-Anschluss". Acht Aktivisten klappern in ihrer Freizeit Haus für Haus ab. Einer von ihnen ist Stefan Schnock (42). Der Raderbroicher war erst gestern wieder den kompletten Nachmittag unterwegs. Seine Ausbeute: zwei Interessenten. "Ob sie den Vertrag wirklich abschließen, weiß ich nicht", sagt Schnock. Er will auf jeden Fall in der kommenden Woche nach einmal bei ihnen vorsprechen. Für Schnock und seine Mitstreiter Johannes Schellen oder Alexander Werz steht fest: "Der Breitbandausbau ist eine einmalige Chance, die bekommen wir in Korschenbroich nie wieder." Und so freut sich Schiefke über das klare Signal aus der Bürgerinitiative: "Das schaffen wir, 400 Bürger werden wir noch überzeugen."

Als Stichtag für die Vertragsabschlüsse hatte die Deutsche Glasfaser den 12. Dezember gewählt. "Es sind aber längst noch nicht alle uns vorliegenden Verträge erfasst", sagt Unternehmenssprecher Dennis Schiefke und begründet das mit den Betriebsferien über den Jahreswechsel. So richtig durchgestartet werde man erst wieder am kommenden Montag. Fest steht für den Projektmanager aber auch: "Interessenten haben noch bis zur detaillierten Auswertung aller Ergebnisse die Chance, einen Vertrag mit uns abzuschließen." Bis zum 31. Januar will Dennis Schiefke alle Fakten auf den Tisch haben: "Dann wird entschieden."

Dass es bei aller Werbung für den flächendeckenden Breitbandausbau in Steinhausen zu Problemen kam, bedauert Schiefke. Einer der Betroffenen ist Werner Picht (78). Ihm wurde im Oktober der Kabelanschluss bis in den Keller verlegt, allerdings noch nicht aktviert. Picht ist einer von Dutzenden Hausbesitzern entlang der Hildegundisstraße die immer noch auf das schnelle Netz warten. "Erst ging alles super-schnell und jetzt passiert nichts", stellt der 78-Jährige enttäuscht fest. Was er bislang nicht wusste: Die Trassenführung für die Hauptleitung musste verändert werden. Schiefke: "Der Fehler hat zu erheblichen Verzögerungen geführt. Bis spätestens Ende März soll aber auch jeder Glasfaserkunde in Steinhausen schnelles Internet haben."

Quelle: NGZ