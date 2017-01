Korschenbroich: Kindertagesstätten sammeln für eine Delfintherapie

Die Kindertageseinrichtungen Pestalozzistraße und Im Holzkamp organisierten jetzt die mittlerweile 13. Spendenaktion für Sozialverbände. "Der Erlös ging zum zweiten Mal an den Verein Kidsvision Germany", sagt Elke Berzen, Leiterin der beiden Kleinenbroicher Kitas. Von Nina Jedrychowski

Die Eltern und Erzieher bastelten Dekorationsartikel. Diese konnten Besucher an vier Kita-Festen gegen eine kleine Spende mit einem Glücksrad gewinnen. Dieses Rad kam aber nicht nur anlässlich der Kita-Feste zum Einsatz. Zusätzlich wurde es an einem Abend im Eingangsbereich des Edeka-Centers und an zwei weiteren Abenden im Seniorenheim "Haus Tabita" aufgestellt. Jeder konnte gewinnen - Nieten gab es keine. Insgesamt kam eine großzügige Spende von 662,90 Euro zusammen.

Dieses Geld kommt dem Verein Kidsvision Germany zugute. Er unterstützt Kinder mit seltenen Krankheiten. So auch Florian (5) aus Paderborn. Er leidet seit seiner Geburt an starken Entwicklungs- und Sprachstörungen. Mithilfe der Spende soll künftig seine Delfintherapie finanziert werden. Diese besondere Therapie, die Florian in seinen Entwicklungs- und Sprachstörungen weiterhelfen soll, wird von den Krankenkassen nicht übernommen. Deshalb unterstützen die Kindertagesstätten der Diakonie im Rhein-Kreis Neuss die Familien des Vereins Kidsvision bei den kostspieligen Therapien.

"Bei der Unterstützung handelte es sich nicht nur um Geldspenden. Die Jungen und Mädchen unserer Einrichtungen haben in einem Jahr Kleidung für Obdachlose gesammelt", sagt Elke Berzen. In all den Jahren kam allein an Geldspenden eine Summe von rund 5000 Euro zusammen. Im nächsten Jahr soll die Tradition fortgeführt werden. "Welcher Verband begünstigt wird, steht noch nicht fest", sagt Elke Berzen.

