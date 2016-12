Am späten Donnerstagabend haben zwei Unbekannte eine Spielhalle in Korschenbroich überfallen. Die Polizei fahndet nach zwei Verdächtigen.

Laut Polizei kamen zwei maskierte Männer gegen 23.10 Uhr in die Spielhalle an der Hauptstraße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich noch ein Gast in der Spielhalle. Die Männer bedrohten die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderten sie auf, Bargeld herauszugeben. Sie packten die Beute in eine Plastiktüte und flüchteten anschließend mit wenigen hundert Euro in unbekannte Richtung.

Eine erste Fahndung nach dem Duo verlief ohne Erfolg. Die Polizei bitte um Hinweise. Die beiden Männer sollen schwarze Haare, dunkle Augen und eine dunklere Hautfarbe gehabt haben. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein und nach Angaben der Zeugin hochwertige Winterjacken getragen haben. Einer der Täter soll eine blaue Jacke mit Pelzkragen getragen haben. Er soll schlank und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen. Sein Komplize soll ebenfalls schlank, jedoch etwas kleiner gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der flüchtigen Personen geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

(ots)