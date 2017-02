Korschenbroich: Künstler bietet ein Häppchen Kultur

Vortrag, Ausstellung und ein 30 Minuten "Kulturzeit" in Korschenbroich.

Auf drei Kulturveranstaltungen im Februar weist das städtische Sachgebiet Kultur und Archiv hin.

Im Rahmen des "Kultursalons" im Kulturbahnhof Korschenbroich hält der Künstler und Autor Thomas Brandt - bis 2007 Leiter des Kulturforums Alte Post in Neuss - einen Vortrag über die Neusser Skulpturenhalle des Bildhauers Thomas Schütte unter der Fragestellung "Noch ein Künstlermuseum auf dem Acker?". Die Veranstaltung findet auf Einladung des Freundeskreises für Kunst und Kultur und des städtischen Kulturbereiches am Mittwoch, 15. Februar, um 20 Uhr im Kulturbahnhof Korschenbroich, Am Bahnhof 2, statt.

Der Eintritt beträgt zehn Euro inklusive Getränke. Karten können unter Telefon 02161 613107 oder per E-Mail an kultur@korschenbroich.de reserviert und an der Abendkasse abgeholt werden.

Am Donnerstag, 16. Februar, lädt das Kulturamt um 12.30 Uhr wieder zu "Mahlzeit - Kulturzeit" ein. Das "Häppchen Kultur" für die Mittagspause verabreicht dann der Künstler Wilfred Neuse, der durch die Ausstellung "Kunst im Rathaus" führt und einen spannenden Einblick in seine Techniken gibt. Die Veranstaltung findet im Rathaus, Don-Bosco-Straße 6 in Korschenbroich, statt. Das Angebot ist kostenlos und dauert 30 Minuten.

Die Ausstellung "Lebenslinien" im Museum Kulturbahnhof wird am Freitag, 17. Februar, um 19 Uhr eröffnet. Die Holzkünstlerin Sonja Kreutzer zeigt ihre Arbeiten bis zum 12. März immer samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr im Kulturbahnhof, Am Bahnhof 2, in Korschenbroich.

