Korschenbroich: Leerstände in Kleinenbroich nehmen zu

Immer mehr Läden im Ortskern warten auf Nachmieter. Nun schließt auch noch das Schuhhaus Auf den Kempen. Von Ruth Wiedner-Runo

Nach 32 Jahren ist Auf den Kempen Schluss: Mit dem Schuhhaus Kamper schließt zum Jahresende ein weiteres Geschäft im Kleinenbroicher Ortskern. "Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe" ist in den verklebten Schaufenstern auf großen Transparenten zu lesen. "Hier gibt es keine Zukunft mehr" , sagt Christoph Kamper (53), der das Fachgeschäft von seiner Schwestern Susanne Zandonella 2005 übernommen hat. Leicht hat sich der Geschäftsmann seine Entscheidung nicht gemacht. Er führt in Korschenbroich seit Jahren erfolgreich ein Schuhhaus. Er weiß also, wie es geht. "Auf den Kempen ist mittlerweile das Umfeld weggebrochen", bedauert Kamper die vielen Leerstände. Jetzt zieht auch er nach. Was mit dem 200 Quadratmeter großen Laden künftig werden soll, weiß Christoph Kamper nicht. Eigentümer ist sein Vater Josef (85). "Einen Nachmieter zu finden, wird garantiert nicht einfach", sagt der 53-Jährige, und zählt gut zehn Leerstände in der Nachbarschaft auf.

Von "einem Trauerspiel" spricht Optiker Ulrich Windhausen (67). Er ist seit 25 Jahren vor Ort und verfolgt mit großer Sorge die Entwicklung. Am Weggang der Sparkasse, der Schlecker-Schließung und der Aufgabe des Rewe-Marktes 2010 macht er den Abwärtstrend im Ortskern fest. Noch deutlicher wird Rosemarie Bischoff (65), die mit ihrem Mann Ingo die Buchhandlung mit Postagentur betreibt: "Die großen Discounter auf der grünen Wiese haben den Ortskern hier in Kleinenbroich ausgehöhlt." Sie denkt dabei speziell an die älteren Menschen: "Sie sind auf eine Nahversorgung angewiesen, die sie zu Fuß und mit Rollator erreichen können." Allerdings macht auch sie aus ihren Gedanken kein Geheimnis: "Wir suchen aus Altersgründen langfristig auch einen Nachmieter oder Käufer." Allerdings wollen sich die Bischoffs Zeit lassen, bis sie einen geeigneten Buchhändler gefunden haben. Immobilienkaufmann Andre Thiel hat zwar noch keine Lösung parat, spricht aber den Grund für die meisten Leerstände Auf den Kempen offen an. "Die Eigentümer haben falsche Preisvorstellungen." Für Thiel ist eine Kaltmiete pro Quadratmeter bis zu zehn Euro realistisch. "Mehr geht nicht." Und auch die 1000-Quadratmeter-Fläche des früheren Rewe-Marktes sei nicht mehr komplett vermietbar. Thiel wirbt für ein Umdenken der Eigentümer: "Mit kleinen Einheiten und angepassten Mieten kann wieder Schwung in den Ortskern kommen." Sabine Lufen (47) hofft als Kundin, dass der Negativtrend gestoppt wird. "Es ist erschreckend", kommentiert sie den aktuellen Räumungsverkauf. Spontan weiß sie auch keine Lösung, außer: "Die Kleinenbroicher müssen als Kunden ihren Ortskern stärken". Und auch Wirtschaftsförderer Patrick Gorzelanczyk spricht von einem begrenzten Handlungsspielraum für die Stadt: "Wir sind davon abhängig, was sich die Eigentümer vorstellen."

Quelle: NGZ