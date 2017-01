Korschenbroich: Nächste Runde im Streit um Pescher Wache

Seit Monaten sorgt die für Pesch geplante Feuerwache für Diskussionen. Während die Opposition im Stadtrat einen gemeinsamen Standort mit Kleinenbroich favorisiert, hält die Stadtspitze an Pesch fest. Anlieger protestieren dagegen. Von Ruth Wiedner-Runo

Wenn heute um 18 Uhr der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege im Technischen Rathaus tagt, rückt einmal mehr die Planung für die Freiwillige Feuerwehr in Pesch in den Blickpunkt. Die Politiker sollen dann über die Bürgereingabe von zehn Anliegern der Straße "Am Taubenschlag" entscheiden. Sie wollen den Neubau einer Feuerwache in ihrer direkten Nachbarschaft verhindern. Während die Stadtspitze an dem Pescher Wohngebiet "Taubenschlag" als neuen Standort festhält, favorisiert die Opposition im Stadtrat einen gemeinsamen Neubau für die Wehren Kleinenbroich und Pesch im Holzkamp-Gelände.

Für den Ersten Beigeordneten Thomas Dückers ist die immer wider aufkeimende Diskussion zum Standort neues Feuerwehr-Gerätehaus Pesch eher müßig. Aus seiner Sicht hat sich die Politik längst entschieden: "Der Brandschutzbedarfsplan, den der Stadtrat einstimmig verabschiedet hat, sieht die Beibehaltung des Standortes Pesch und den Neubau eines Feuerwehr-Gerätehauses vor." Und weiter erklärt Dückers auf Anfrage unserer Redaktion: "Die Feuerwehr-Einheit Pesch ist insbesondere als Unterstützungseinheit wichtig, weil sie sehr zentral liegt. Wir kommen nur deshalb ohne hauptamtliche Einsatzkräfte in der Stadt Korschenbroich aus, weil unsere ehrenamtliche Feuerwehr gut aufgestellt und ausgestattet ist."

Dass etwas für die Löschgruppe Pesch um Oberbrandmeister Michael Bommes getan werden muss, das ist im Rathaus ebenso unstrittig wie in der Politik. Noch zum Jahreswechsel erinnerte Feuerwehrchef Frank Baum an die "desolaten Bedingungen" der Pescher, deren Wache lange überaltert und auch viel zu klein sei. Ein Beispiel: "Es gibt für die Löschgruppe keine Duschen und nur eine Toilette."

Die Anwohner "Am Taubenschlag" wollen mit ihrer Bürgereingabe (sie liegt der Redaktion vor) allerdings den Neubau in ihrem Wohngebiet verhindern. Für sie ist der Bedarf eines sechsten Gerätehauses für die Stadt nicht erkennbar. Als weitere K.o.-Argumente führen sie den Landschaftsschutz, das Naherholungsgebiet, die "Störung der Totenruhe" und die Tempo-30-Zone an. Keine Probleme hat der Technische Beigeordnete Georg Onkelbach mit dem städtischen Grundstück als neuen Feuerwehr-Standort in direkter Friedhofsnähe. Die 7000 Quadratmeter große Fläche befindet sich seit 2007 im Besitz der Stadt. Sie war zunächst als Erweiterungsfläche für den Friedhof gedacht. "Wir planen für die Wehr mit rund 3000 Quadratmetern", sagt Georg Onkelbach und bestätigt die enge Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Kreises. "Düsseldorf akzeptiert unsere Pläne", erinnerte Onkelbach gestern auf Anfrage an eine mündliche Zusage aus dem Frühjahr 2016. "Wir haben im Vorfeld fünf Standorte in zentraler Ortslage geprüft. Alles spricht für das Grundstück Am Taubenschlag. Das letzte Wort hat jetzt die Politik, erst der Ausschuss und dann der Rat."

Quelle: NGZ