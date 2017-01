Korschenbroich: Netzwerkkirche bietet Meditation, Fasten und Musik

Das Projekt "Netzwerkkirche" der GdG Korschenbroich geht in ein neues Jahr. "Wir konnten ein umfangreiches Halbjahresprogramm zusammenstellen", erklärt Sprecher Christoph Sochart und mit Blick auf 2017 stellt er zufrieden fest: "Mit dem Jahreswechsel sind auch die aufwendigen Sanierungsarbeiten der Pfarrkirche fast vergessen." Von Ruth Wiedner-Runo

Während im Vorjahr noch zu Weihnachten und zum Jahreswechsel im benachbarten Pfarrheim die Messen abgehalten werden mussten, weil noch das neue Dach fehlte, verlief an St. Marien jetzt wieder alles planmäßig. Und auch die Rückkehr zum alten Raumkonzept stellte, laut Pfarrer Marc Zimmermann, rechtzeitig zum Christfest den Weihnachtsfrieden wieder her. "Wir haben die Kirchenbesucher befragt, und nach der Auswertung die altbewährte Ausrichtung der Sitzbänke wieder hergestellt. Jetzt ist er wie Sochart ebenso gespannt, wie das Projekt Netzwerkkirche angenommen wird. Neben Veranstaltungen wie "Meditation vor Tau und Tag" und den Gottesdienstlichen Abenden wird es erstmalig auch ein Charismen-Seminar geben. Das Motto lautet "Entdecke dein Potenzial". Sprecher Christoph Sochart erklärt Charismen mit "Fähigkeiten, Kompetenzen und spezielle Begabungen, die in uns schlummern, die wir nicht so genau wahrnehmen und wo wir denken: Das kann doch jeder". Das Seminar lädt ein, die eigenen Talente und Stärken zu erkennen, so dass eine konkrete Vision für das eigene Handeln entsteht.

Zunächst steht aber am 29. Januar das Patronatsfest mit der Messe um 10 Uhr und anschließendem Empfang im Pfarrheim auf dem Zeitplan von St. Marien. Ein Gottesdienstlicher Abend ist für den 19. Februar, 18 Uhr, vorgesehen - mit Livemusik und Agapefeier im neuen liturgischen Raum der Kirche. Dazu gibt es bereits am 12. Januar einen ersten Ideenabend. "Fasten an verschiedenen Orten" soll wiederholt werden. Vom 8. März bis 5. April trifft sich die Fastengruppe unter anderem in der Niederrhein-Klinik zum Thema "Tod, Trauer und Abschied" und in der Backstube Otten zum Thema "Unser täglich Brot". Auf den Emmausgang, einem spirituellen Spaziergang durch Pesch (17. April), folgt am 6. Mai das Charismen-Seminar, bevor es am 13. Mai, 5 Uhr, heißt: "Meditation vor Tau und Tag", sie endet mit einem Frühstück im Pfarrzentrum.

Quelle: NGZ