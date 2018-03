Korschenbroich: Perfektes Vogelhaus vom Krippenbauer

Die Krippenbau-Gruppe des Heimatvereins Kleinenbroich erstellt für die Meisen-Brutzeit Nistkästen nach einem selbst entwickelten Baukastenprinzip. Das System kommt gut an. Bereits im Sommer beginnt im Verein die Krippenbau-Saison. Von Christian Kandzorra

Viel zu tun gibt's derzeit in den ehemaligen Räumen der Stadtverwaltung im Kleinenbroicher Bahnhofsgebäude: Die Krippenbauer des Heimatvereins Kleinenbroich tüfteln dort an hölzernen Konstruktionen - allerdings nicht an Krippen, sondern an Vogelhäusern. "Bis Weihnachten ist es noch eine ganze Weile hin - wir wollen die Zwischenzeit nutzen und Menschen zeigen, wie sie zum Beispiel Nistkästen für brütende Vögel herstellen können", sagt Heinz Schichel.

Der 74-Jährige ist Krippenbaumeister in der Baugruppe, die sich als eine Art "Verein im Verein" versteht. Acht Mitglieder zählen die Krippenbauer, die für die Vogelhaus-Aktion eigens Komponenten vorgefertigt haben, die sich nach dem Baukastenprinzip zusammenbauen lassen. Das Konzept geht auf, wie sich jetzt auch beim Tag der offenen Türe in der Werkstatt zeigte: Rund 100 Bürger kamen, um sich dort über den Bau zu informieren oder Häuschen vorzubestellen.

Heinz Schichel zeigt sich überrascht von der positiven Resonanz. "Wir konnten die Gelegenheit nutzen, um auch auf den Start des Krippenbaus Anfang September hinzuweisen." Krippen werden dort nach ganz traditioneller Art hergestellt - mit Holzstiften statt Nägeln, Schrauben oder Leim. Bei den Vogelhäusern ist das anders: Nach dem Konzept der Tüftler reichen für ein Häuschen 18 Schrauben, etwas Leim und die entsprechenden Wände. "Wir haben uns beim Naturschutzbund darüber informiert, dass die Einfluglöcher für die Meisenarten, die in Kleinenbroich heimisch sind, etwa 28 bis 30 Millimeter im Durchmesser sein sollten. Damit sich die Vögel im Nistkasten richtig bewegen können, sollte der Grundriss des Häuschens 15 mal 15 Zentimeter groß sein; die Wände zwischen 26 und 30 Zentimeter hoch", beschreibt Schichel, der seit vielen Jahren mit Leidenschaft bei der Sache ist, wenn es um die Arbeit in der Werkstatt geht.

Er gibt Tipps für diejenigen, die es mit dem Vogelhausbau einmal selbst ausprobieren wollen: So sei ein schräges Dach wichtig, damit Regenwasser abfließen kann. Und: "Das Holz der Nistkästen sollte zumindest von innen unbehandelt sein." Der Grund: Viele Öle brauchen lange Zeit zum Trocknen, Vögel könnten sich beim Kontakt mit dem Material die Federn verkleben. "Wir haben für unsere Vogelhäuser unbehandeltes Kiefernholz verwendet", sagt Heinz Schichels, der jetzt beim Tag der offenen Tür in der Werkstatt gemeinsam mit seinen Kollegen Hans-Dieter Konrad, Klaus Brühl und Peter Brunsbach unter anderem Hilfestellungen auch in der Bedienung von Akkuschraubern gab.

Das Ziel der Krippenbauer, die sich einmal pro Woche im alten Bahnhof treffen: Sie wollen auch junge Menschen für das Handwerk begeistern. "Wir haben den Vorteil, dass wir die Materialien zur Herstellung von Vogelhäusern und auch von Krippen für die Weihnachtszeit in großen Mengen und entsprechend günstig einkaufen", erzählt der Krippenbaumeister. So liegen die Materialkosten für den Bau eines Vogelhäuschens bei den Kleinenbroicher Krippenbauern bei gerade einmal sechs Euro pro Stück. "Wir finanzieren das in erster Linie durch Spenden", sagt er und betont: "Wir sind offen für neue Mitglieder, die mit uns auch Krippen nach alter Tradition bauen möchten."

Quelle: NGZ