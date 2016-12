Korschenbroich: Politiker tauschen sich bei Liedberger Tafelrunde aus

Gemeinsam mit Vereinsvertretern blickten CDU-Politiker in Liedberg auf das zu Ende gehende Jahr zurück.

Der Begriff der Tafelrunde tauchte bereits um 1150 in den Geschichten von König Artus auf. An der Tradition halten die Korschenbroicher bis heute fest: Einmal im Jahr lädt die Liedberger CDU zu einer Tafelrunde in den Sandbauernhof ein. Dort sitzt man zwar nicht an einem runden Tisch, aber man kommt - egal, ob Partei- oder Vereinsmitglied - zu einem Gespräch zusammen. Und das Buffet ist als ein Zeichen der Anerkennung und der guten Zusammenarbeit gedacht.

Der Liedberger CDU-Chef Jörg Siegers, der auch Vizevorsitzender der Korschenbroicher CDU ist, konnte geringfügig weniger Besucher begrüßen als in den Vorjahren. Gekommen waren unter anderem Bürgermeister Marc Venten, der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling, der Landtagsabgeordnete Lutz Lienenkämper, die Korschenbroicher Kreistagsabgeordneten Thomas Welter und Wolfgang Wappenschmidt sowie die CDU-Ratsmitglieder Reinhard Brieske und Hubert Indenhuck und der Fraktionsvorsitzende Thomas Siegers.

Ortsverbandschef Jörg Siegers freute sich, dass in Liedberg das Glasfasernetz für ein leistungsstarkes Internet verlegt wird. Was er jedoch kritisierte: "Der Subunternehmer der Deutschen Glasfaser leistet schlechte Arbeit. Die Stolperfallen müssen schnell beseitigt werden." Er hofft, dass die Liedberger Grundschule, die ebenfalls von dem Glasfasernetz profitieren soll, Geld von aus dem Programm "Gute Schule 2020" erhalten wird. Bürgermeister Marc Venten lobte die Ehrenamtler der Vereine - vor allem der Heimatverein Liedberg und die Liedberger Schützen waren stark vertreten: "Ohne ihr Engagement wäre vieles hier im Dorf nicht möglich." Die Liedberger Grundschule sei in ihrem Bestand, wie übrigens alle anderen Grundschulen im Stadtgebiet, auch gesichert. Die Kindertagesstätten hätten jedoch ihre Kapazitätsgrenzen erreicht, obwohl neue Einrichtungen geschaffen worden sind. "Die Probleme, die wir hier im Ort haben, sind vergleichsweise klein", sagte Venten.

Neue Baugebiete wie die "Niers-Aue" in Korschenbroich werden sehr gut angenommen. Allerdings bräuchte die Stadt mehr Gewerbeflächen, um der chronisch schwächelnden Gewerbesteuer-Einnahme entgegenzuwirken. Der Bürgermeister sparte auch ein unangenehmes Thema nicht aus: die Finanzen. "Im nächsten Jahr werden wir ein moderates Haushaltsdefizit haben, 2018 muss der Haushalt dann ausgeglichen sein - gut möglich, dass wir dann über eine Grundsteuererhöhung nachdenken müssen."

"Die Welt ist 2016 aus den Fugen geraten", erklärte der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling. Er nannte in diesem Zusammenhang den Brexit, die aktuelle Lage in der Türkei und die Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten - und die zunehmende Zahl von Terroranschlägen in der ganzen Welt.

(barni)