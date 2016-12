Korschenbroich: Raum-Experiment in St. Marien beendet

Die Rückkehr zum alten Raumkonzept stellt den Gemeindefrieden wieder her: Altar und Ambo sind jetzt Teil einer Ellipse, in der die Kirchenbesucher sitzen. Vorerst ist auch die Ausrichtung der Sitzbänke wiederhergestellt. Von Angela Wilms-Adrians

Nach der Sanierung hatte die Pfarrkirche St. Marien durch den neuen Dachstuhl an Höhe gewonnen. Mit dem verwandelten Raumgefühl kam die Idee, ein neues Konzept zu gestalten: Ambo und Altar sollten einander gegenüberstehen und Brennpunkte in einer Ellipse sein, in der die Gemeinde sitzt. Die Aufstellung dieses Liturgiemodells, das einen Communioraum vorsieht, wurde ausprobiert, fand aber keine überwiegende Zustimmung. Das ergab die Auswertung des Fragebogens, über den Kirchenbesucher aufgefordert waren, ihre Meinung kundzutun. Tatsächlich hatte eine kontroverse Auseinandersetzung eine ungute Stimmung erzeugt. Die konventionelle Längsausrichtung wurde zunächst wiederhergestellt.

Im Informationsschreiben an die Gemeinde betonte Pfarrer Marc Zimmermann, dass eine Spaltung, wie sie sich in den vergangenen Monaten angedeutet habe, verhindert werden musste. "Wir haben die Idee ausprobiert und der Gemeinde auch mitgeteilt, dass die Aufstellung ein Experiment ist. Wir wollten erst abwägen, wenn wir die Situation erlebt haben", so der Geistliche mit Hinweis auf wechselnde Anforderungen an verschiedene Gottesdienstformen. So scheint das Ellipsenmodell bei Familiengottesdiensten von Vorteil zu sein, aber nicht bei Begräbnissen. "Da wird es von vielen als unangenehm empfunden, den Blicken ausgesetzt zu sein."

Marc Zimmermann erkennt trotz der Rückkehr zum alten Raumkonzept wichtige Neuerungen, die dem Gotteshaus und der Gemeinde guttun sollen: Das Taufbecken steht nun unter der Orgelempore und wird von Ankommenden anders wahrgenommen, während die Weihwasserbecken intuitiv kaum noch benutzt werden. "Alle, die den Raum betreten, tauchen ihre Hand vor dem Kreuzzeichen ins Taufwasser ein und werden an ihre Taufe erinnert. Die Veränderung wird von vielen nicht bemerkt, ist aber sehr wichtig", sagt Zimmermann. "Der Eingang in die Gemeinde ist die Taufe, und so ist das Taufbecken hier perfekt positioniert", ergänzt Johannes Kronen, geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Wie Pfarrer Marc Zimmermann hebt er die neuen Möglichkeiten des erhöhten Chorraums hervor. Der kann durch eine mobile Wand von der übrigen Kirche abgetrennt und für kleinere Gruppen genutzt werden. "Der abgetrennte Teil ist wie eine kleine Kapelle in der größeren Kirche. So haben wir einen neuen Raum geschaffen, der mit neuen Ideen gefüllt werden kann. Hier kann die Netzwerkkirche Agape feiern oder ein Film zu kirchlichen Themen gezeigt werden", fasst Zimmermann zusammen. Dank der U-Form in den Bankreihen um den Altar ist zumindest im vorderen Bereich die Möglichkeit gegeben, sich gegenüberzusitzen.

Als Handicap während der Entscheidungsfindung nennt der Seelsorger die derzeitige Bestuhlung. Noch müssen die alten Bänke genutzt werden, da nach den Baumaßnahmen das Budget für Neuanschaffungen erschöpft ist. Über eine neue ästhetische Ausgestaltung wird daher erst entschieden, wenn die Bestuhlung der Kirche auch finanziert werden kann.

Quelle: NGZ