Korschenbroich Reha-Klinik: Aktionstag mit Schnupperangeboten 2017-05-02

Die Niederrhein-Klinik wird 20 Jahre alt. Das soll nicht nur gefeiert werden, Geschäftsführer Udo Kratel will die Reha-Einrichtung an der Regentenstraße 22 auch zu einem Gesundheitsanbieter weiterentwickeln. Wichtig ist ihm dabei, die Klinik auch für Aktionstage zu öffnen. Und so heißt es am Samstag, 6. Mai, "Aktiv gegen Krebs - Vorsorge und Nachsorge". Die Niederrhein-Klinik steht dann von 12 bis 16 Uhr ganz im Zeichen von Aufklärung, Bewegung sowie Unterhaltung für Jung und Alt. "Die onkologische Rehabilitation für Betroffene ist bei uns fachlich breit aufgestellt, von der Rehabilitationsmedizin über Bewegungs- und Ernährungstherapie bis hin zur Seelsorge und psychologischen Betreuung erhält jeder Patient genau das, was seine Genesung fördert", erklärt Dr. Klaus Wehle, onkologischer Chefarzt der Klinik, im Gespräch.