Korschenbroich: Rita Mielke organisiert Lesefestival "Horizonte"

Neben dem Sommer-Lesefestival "Korschenbroich liest" konzipiert die promovierte Germanistin eine weitere regionale Literaturreihe. Von Marion Lisken-Pruss

Längst ist das Sommer-Lesefestival "Korschenbroich liest" zu einem festen Bestandteil des Kulturlebens der Stadt geworden, mit dem Initiatorin Rita Mielke jährlich mehr als 2800 Besucher anspricht. Am 23. Juni startet die neunte Auflage mit einer Auftaktveranstaltung im Foyer der Sparkasse. Doch so lange müssen Leseratten gar nicht warten. Denn Rita Mielke hat mit "Horizonte" eine weitere Literatur- und Lesereihe entwickelt - für das Kulturgeschichtliche Museumsnetzwerk Niederrhein, das ab März unter dem Motto "Unterwegs" in sein viertes Themenjahr startet.

Mehr als 40 Häuser und Museen aus den Niederlanden, von Kleve bis Korschenbroich, von Moers bis Kaarst und von Neuss bis Mönchengladbach beteiligen sich und präsentieren ein breites Spektrum an Ausstellungen und Aktionen. Dabei geht es um das Thema Mobilität in all seinen Facetten: Von Rheinreisen der Romantik über die Flüchtlingsproblematik bis hin zur Frage, was Heimat bedeutet. Zum zweiten Mal organisiert Rita Mielke die Lesereihe "Horizonte" als Rahmenprogramm, und passend zum Thema der Ausstellungsreihe lautet der Untertitel "unterwegs". Rund zwei Dutzend Lesungen und Literaturveranstaltungen sind geplant. "Unser Ziel ist es, die regional geprägten Ausstellungsthemen in einen aktuellen Zusammenhang einzubinden", erläutert sie. Dabei kombiniert sie die Literatur auch gerne mit anderen Sparten: Musiker musizieren bei den Lesungen, Köche bereiten Leckereien zu, und Schauspieler lesen aus Romanen vor.

Den Auftakt bildet der passionierte Wanderer Manuel Andrack, der am 5. März im Freilichtmuseum in Grefrath aus seinem Buch "Schritt für Schritt. Wanderungen durch die Weltgeschichte" liest. Auch der Korschenbroicher Kulturbahnhof ist Teil des Museumsnetzwerks und beteiligt sich an der Reihe. "Unterwegs in den Zeiten des Wirtschaftswunders" lautet ab September der Titel einer Ausstellung. Dabei geht es insbesondere um den Aspekt, wohin, wie und womit Korschenbroicher in der Zeit des Wirtschaftswunders verreisten. Am 7. Oktober wird dann der preisgekrönte Drehbuchautor Daniel Speck im Kulturbahnhof aus seinem ersten Roman "Bella Germania" lesen. Der spielt in München, Mailand und auf Sizilien und kombiniert zeithistorische mit kriminalistischen Elementen.

Dass es aufwendig ist, zwei Lesereihen zu konzipieren, gibt die promovierte Germanistin gerne zu. "Aber es macht auch viel Spaß", betont sie. So könne sie viele eigene Ideen entwickeln und umsetzen. In dem Museumsnetzwerk sieht sie großes Potenzial: "Es ist eine gute Möglichkeit, den Niederrhein besser zu vernetzen und als Kulturregion aufzuwerten. Ein Kulturprogramm endet nicht an der Stadtgrenze. Der Niederrhein bietet viele interessante Plätze und Orte", sagt sie. Und für Korschenbroich sei es ein Gewinn, in ein so großes Netzwerk mit namhaften Museen eingebunden zu sein, meint Mielke.

Quelle: NGZ