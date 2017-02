Korschenbroich: Tanzend und singend Vokabeln lernen

Das Sprachkarussell dreht sich jeden Donnerstag in der Kindertagesstätte Danziger Straße. "Micki kommt", freuen sich die Kita-Kinder. Sie werden von ihrer Projektleiterin spielerisch - bei Tanz und Musik - an Fremdsprachen herangeführt. Von Ruth Wiedner-Runo

Wenn das Fliegerlied in der Gymnastikhalle der Korschenbroicher Kindertagesstätte an der Danziger Straße erschallt, breitet Maurice schon einmal vorsorgliche die Arme weit aus. Er rückt die Pilotenkappe zurecht und stimmt nacheinander die Begrüßung der Passagiere - in dem Fall der Kita-Kinder - auf Deutsch, Englisch und Spanisch an. "Das ist mein Lieblingslied", verrät der Fünfjährige außer Atem. Er hat etwa drei Minuten lang getanzt, gesungen und dabei ganz spielerisch Vokabeln gelernt - und das direkt in mehreren Fremdsprachen.

"Sprachen eröffnen Welten" - dieser Satz gewinnt in der Zeit von Globalisierung und Internet immer mehr an Bedeutung. Je früher das Erlernen einer Fremdsprache beginnt, desto größer ist die Chance, dass das Erlernte dauerhaft verankert bleibt. Überzeugt vom Lerneffekt ist nicht nur Korschenbroichs Bürgermeister Marc Venten, selber Vater von drei Kindern. Fasziniert beobachtet auch Sparkassen-Vorstand Dietmar Mittelstädt die Jungen und Mädchen, wie sich die Vier- und Fünfjährigen verbeugen, "Good morning, good morning" singen, zur Musik klatschen und sich dazu im Rhythmus drehen. Die Kinder lernen so, sich auf Englisch zu begrüßen, lernen die Wochentage, lernen bis zehn zu zählen. "Ich bin einfach nur begeistert", stellt Mittelstädt beeindruckt fest. Er ist in die Kita gekommen, um an einer Trainings- und Lerneinheit mit der Kaarster Tanzpädagogin und Sprachdozentin Miki-Mileva Mircevska teilzunehmen. Dass sein Enkel Felix (5) - er besucht die Kita Am Hallenbad - bei Mikis Sprachprojekt ins Schwärmen kommt, verrät der stolze Opa nur am Rande.

Bereits vor Monaten hatte ihm Simone Einhaus von der Sparkassenstiftung das Sprachkarussell als förderungswürdiges Projekt angetragen. Neun der damals noch 14 Korschenbroicher Kindertagesstätten hatten sich 2014 bei der Projektausschreibung der Sparkasse Neuss für eine Teilnahme beworben. "Wir haben das Projekt schrittweise umgesetzt", sagt Sparkassen-Vorstand Mittelstädt und betont: "Die Stiftungsmittel von 27.000 Euro sind hier wirklich gut angelegt."

Wenn das Sprachkarussell im kommenden Monat in der Kita Danziger Straße ausläuft, dürfen sich die Jungen und Mädchen in Kleinenbroich freuen: Dann setzt Miki-Mileva Mircevska ihr Projekt in den städtischen Einrichtungen "Auf den Kempen" und an der Maternustraße fort.

Aber auch in Korschenbroich in der Kita Danziger Straße dreht sich das Sprachkarussell weiter. Eine Fortsetzung des ganzheitlichen Konzeptes von "Musik, Bewegung und Sprache" garantieren die beiden Kindergärtnerinnen Elster Leister und Kajta Otto. "Sie haben das Projekt über die Wochen hinweg begleitet. Sie waren eingebunden und sind jetzt bestens vorbereitet", freut sich Kita-Leiterin Susann Janissen.

Den Erfolg ihres Sprachkarussells erklärt Miki-Mileva Mircevska (45) mit dem "großen Spaß", den die Kinder haben: "Durch das Tanzen werden beide Gehirnhälften gleichzeitig aktiviert. Es ist somit möglich, Vokabeln und später weitere Sprachen mit Leichtigkeit zu erlernen."

Was ihr dabei auch wichtig ist: "Die Kinder verbessern nicht nur die eigenen Sprachfähigkeiten, sie erhalten auch Einblicke in andere europäische Kulturen und erwerben so sozial-emotionale Kompetenzen." Für Maurice ist das Konzept zweitrangig, wichtig ist für den Fünfjährigen nur: "Ich habe Spaß." Und so stimmt er auch schon lauthals das nächste Lied an, winkt und singt: "Good bye, see you later."

Quelle: NGZ