Korschenbroich: Tom van Hasselt plant Auftritt in seiner Heimat

Heute lebt er in Berlin, doch aufgewachsen ist er in Korschenbroich, sein Abitur machte er am GyKo. Der Komponist, Kabarettist und Autor Tom van Hasselt (38) war zu Besuch in seiner alten Heimat. Von Marion Lisken-Pruss

Viel Zeit hat er nicht während des Jahres, um bei seiner Familie in Raderbroich vorbeizuschauen. Das ist seinem Beruf geschuldet. Doch jetzt fand er die Zeit dazu. Der bekannte Kabarettist Tom van Hasselt war mit seiner Frau und den beiden Kindern bei seiner Familie in Korschenbroich. Dort ist er aufgewachsen, hat am Gymnasium sein Abitur gemacht, später in Köln Musik und Philosophie studiert; inzwischen lebt er mit seiner Familie in Berlin.

Aus gutem Grund. "In Berlin ist das Kabarett eher zuhause als in anderen Städten", sagt er. Dort findet er auch ein breiteres Publikum für seine Stücke und Musicals. Schon seit 1997 steht Tom van Hasselt als Kabarettist auf der Bühne, spielt mit Sprache und Musik und verknüpft scheinbar unzuvereinbarende Inhalte miteinander. In seinem aktuellen Musical "Alma und das Genie", in dem er zusammen mit Nini Stadlmann auftritt, geht es um Alma Mahler-Werfel, die Anfang des 20. Jahrhunderts die Ehefrau und Geliebte zahlreicher Künstler von Rang und Namen war.

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia bezeichnet Tom van Hasselt als Klavierkabarettisten, er selber sieht sich auch als Komponist und Autor für neue deutschsprachige, unabhängige Liedtexte. Dabei gilt seine große Leidenschaft dem Musical. Aber weniger den opulenten Blockbustern wie Starlight Express, Cats, My Fair Lady oder Bodyguard, bei denen das Musical als Event wahrgenommen wird. Tom van Hasselt favorisiert vielmehr das satirische Musical. Und er setzt sich dafür ein, dieses Genre beim Publikum verstärkt ins Bewusstsein zu rufen sowie Autoren und Kreative zu fördern. So ist er in Berlin im Vorstand der Deutschen Musical Akademie; er ist Mitglied der "Stammzellformation", einem Ensemble, das seit über fünf Jahren satirische Musicals auf die Bühne bringt; er moderiert die "Schreib:maschine", eine offene Bühne, bei der Musicalautoren Ausschnitte aus ihren neuen Stücken vorstellen können, und die die Entwicklung neuer Stoffe fördert.

Preisgekrönt sind seine Texte inzwischen auch: 2015 erhielt er den Deutschen Musical Theater Preis in der Kategorie "Beste Liedtexte". Für den Herbst 2017 plant er ein neues Duo-Programm. Soviel verrät er schon: "Es geht wieder mehr in Richtung Kabarett." Gut ausgelastet sei er, gesteht Tom van Hasselt dann auch. Hinzu kommt, dass er einem normalen Beruf nachgeht - als Lehrer an einem Berliner Gymnasium. Das sei sein Brotberuf, der nicht nur für ein geregeltes Einkommen sorge, sondern auch dafür, dass er die Bodenhaftung nicht verliere.

Seine Liebe zu Musicals hat er an seinen zwölfjährigen Sohn Mattis weitergegeben: Er übernimmt in dem Musical "Ich war noch niemals in New York" eine Kinderrolle und steht im Friedrichstadtpalast in Berlin in einer Kinderrevue auf der Bühne. Im neuen Jahr plant Tom van Hasselt einen Auftritt in Korschenbroich.

Quelle: NGZ