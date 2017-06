später lesen Unges Pengste 2017 1500 Schützen begeistern mit großer Königsparade FOTO: Detlef Ilgner 2017-06-04T18:39+0200 2017-06-04T20:04+0200

Ausnahmezustand in Korschenbroich: Einige tausend Besucher strömten am Pfingstsonntag in den historischen Ortskern, um das Traditionsfest Unges Pengste mitzuerleben. Im Blickpunkt der Feierlichkeiten stand die große Königsparade. Von Ruth Wiedner-Runo