später lesen Korschenbroich Vom 6. bis 21. Mai: Stadt sucht Helfer für Spendenaktion 2017-05-03T19:51+0200 2017-05-04T00:00+0200

Unter dem Motto "Gesund macht stark" sammeln Ehrenamtler rund um den Muttertag Spenden für die Arbeit des Müttergenesungswerkes (MGW). Dafür werden kurzfristig noch Freiwillige gesucht, die die Aktion unterstützen und helfen, Spenden für erschöpfte und kranke Mütter zu sammeln. Auch heute sind nach Angaben des MGW mehr als zwei Millionen Mütter durch die Doppel- und Dreifachbelastung in Familie, Haushalt und Beruf so erschöpft, dass sie als kurbedürftig gelten. Demnach nehmen nur rund 50.000 Frauen pro Jahr an einer Kurmaßnahme in einer anerkannten Klinik des Müttergenesungswerkes teil.