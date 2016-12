später lesen Krefeld 29-Jähriger mit Messer verletzt - Zeugen gesucht Teilen

Gestern meldete sich ein 29-jähriger Krefelder bei der Polizei, nachdem er am Dienstagmorgen gegen 1.15 Uhr am Hansa-Zentrum von zwei Männern angegriffen und mit einem Messer verletzt worden war. Daraufhin hatte er in Richtung Südwall flüchten können. Erst zu Hause bemerkte er die Verletzung und begab sich in ein Krankenhaus. Bei der Polizei beschrieb er die Angreifer. Gesucht werden jetzt zwei 1,65 und 1,75 Meter große, 16 bis 18 Jahre junge Männer.