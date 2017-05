später lesen Krefeld 31-Jähriger wird bei Unfall in seinem Auto eingeklemmt FOTO: Lothar Strücken 2017-04-30T11:05+0200 2017-04-30T11:05+0200

Ein 31-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag mit seinem Kleinbus in Krefeld gegen einen Oberleitungsmast gefahren. Das Fahrzeug schleuderte herum, der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.