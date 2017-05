Krefeld: 50 Jahre Heilpädagogisches Zentrum

Die Auftaktveranstaltung stand unter den Aspekten Gestern - Heute - Morgen.

Mit einem Festakt feierte das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) für Menschen mit Behinderungen in der Turnhalle am Standort Siemensstraße am Donnerstag mit geladenen Gästen sein 50-jähriges Bestehen. Von hier aus startet das Jubiläumsprogramm des HPZ, das sich mit unterschiedlichen Veranstaltungen - in der Region, in Krefeld und im Kreis Viersen über das Jahr verteilt - einem breiteren Publikum öffnen und Barrieren in den Köpfen abbauen will.

Unter den Aspekten Gestern - Heute - Morgen kamen ehemalige und aktuelle Wegbegleiter der Einrichtung zu Wort, darunter Walter Adelfang, von 1992 bis 2012 Leiter des Sozialamts; Michael Wirtz, Ex-Geschäftsführer Rehabilitation im HPZ; Dirk Strangfeld, Leiter der Agentur für Arbeit Krefeld; Alexander Schmanke, stellvertretender Geschäftsführer des HPZ, Sandra Glammeier, Professorin für Heil- und Inklusionspolitik (Hochschule Niederrhein); Andreas Horn, Direktor Psychiatrisch-Physiotherapeutische Kliniken Krefeld (Alexianer GmbH) und Josef Neumann MdL, Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales.

Der Chor der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HPZ-Tochterunternehmens Impuls (für psychisch erkrankte Menschen) trug auf der Auftaktveranstaltung einen HPZ-Song vor, der dafür eigens von Musikstudenten der Aretz-Hochschule Arnheim komponiert und getextet wurde. Choreografisch begleitet wurden die Sänger von der inklusiven Tanzgruppe des HPZ Siemensstraße.

Quelle: RP