Krefeld 83-Jährige aus Fischeln beraubt und schwer verletzt 2017-12-27T16:12+0100 2017-12-28T00:00+0100

Eine 83 Jahre alte Frau aus Fischeln wurde beraubt und niedergeschlagen. Wie die Polizei gestern mitteilte, ist die Seniorin bereits am Freitag vor Weihnachten in ihrer Wohnung am Raderfeld schwer verletzt worden.