Krefeld: 95.000 Besucher kamen in die Krefelder Museen

2017-01-17T18:02+0100 2017-01-18T00:00+0100

Im vergangenen Jahr haben rund 95.000 Menschen die Krefelder Museen besucht. Die Burg Linn mit dem Jagdschloss steht mit 34.513 Besuchern in 2016 an der Spitze. In das Archäologische Museum kamen 6763 Menschen, das Museum Burg Linn besuchten insgesamt 41.267 Menschen. In die Ausstellungen der Kunstmuseen Krefeld kamen insgesamt 36.793 Besucher. Das im Juli wieder eröffnete Kaiser-Wilhelm-Museum besuchten bis zum Jahresende 21.426 Menschen. In das Museum Haus Lange kamen 7910, in das Museum Haus Esters 7457 Besucher. Die beiden Häuser an der Wilhelmshofallee öffnen nur zu den Wechselausstellungen und an den "Mehr Mies"-Wochenenden.