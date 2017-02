Krefeld: Aachener Auto-Multi kommt nach Krefeld

Krefeld ist für Esko Thüllen Neuland: Der Inhaber von mehreren Autohäusern in Düren, Aachen und der Stadtregion mit rund 50 Millionen Euro Jahresumsatz will Krefeld und Umgebung erobern. Der Firmensitz der neu gegründeten Auto Thüllen Niederrhein GmbH ist in Krefeld an der Oberdießemer Straße. Dazu hat das Familienunternehmen mehrere Autohäuser der Firma Hülsemann übernommen. Von Norbert Stirken

Der Impuls kam von Hyundai selbst: Die Aachener Autofamilie Thüllen wurde von Bevollmächtigten des südkoreanischen Automobilherstellers angesprochen, als Vertragspartner am Niederrhein tätig zu werden. In Krefeld, Moers und Kempen standen mehrere Autohäuser zum Kauf, und darüber hinaus wurde an der Oberdießemer Straße ein Gelände frei, das als neue Firmenzentrale für die Auto Thüllen Niederrhein GmbH bestens geeignet ist. Nach dem Umzug des Autoparks Rath an die Untergath ist das Aachener Familienunternehmen in dritter Generation eingezogen. "Wir sind mit unseren Mietabsichten bei der Krefelder Wirtschaftsförderung auf offene Ohren gestoßen und bestens unterstützt worden", sagte Esko Thüllen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Aachener mit 50 Millionen Euro Jahresumsatz, 200 Mitarbeitern und 3200 Fahrzeugverkäufen pro Jahr gingen sogar noch einen Schritt weiter. Neben der gemieteten neuen Firmenzentrale erwarben sie Immobilien, Fahrzeuge und Ersatzteile der Firma Hülsemann in Bockum, Moers und Kempen. "Wir haben auch die Mitarbeiter übernommen", berichtete Thüllen. "Das ist für unser Stammhaus ein großer Schritt", erklärte der Vertragshändler von Opel, Peugeot und Hyundai sowie Vertragspartner von Saab und Chevrolet.

Mittelfristig rechnet der Geschäftsführer als Hyundai-Vertragshändler mit einem Umsatz von rund 20 Millionen Euro in Krefeld und Umgebung. Die Verkaufserwartung der neuen Krefelder Gesellschaft liegt zunächst bei 500 Neuwagen pro Jahr, anschließend bei 700 bis 800. Die Verwaltung erfolge zentral aus Aachen, berichtete Thüllen. Die Stadt Krefeld sei für ihn noch Neuland, aber vergleichbar mit seiner Heimatstadt, sagte er. Verkaufsleiter von Auto Thüllen am Niederrhein ist Jörg Förderer, Serviceleiter Ralf Rothkranz.

Auto Thüllen ist ein familiengeführtes Unternehmen, hat seinen Stammsitz in der Kaiserstadt und blickt auf eine fast hundertjährige erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Als Vertragshändler der Marken Hyundai, Opel und Peugeot bietet Auto Thüllen am Stammsitz und in seinen Niederlassungen in Baesweiler und Jülich das komplette Leistungsangebot eines Autohauses vom klassischen Fahrzeugverkauf und -service über die eigene Autovermietung mit einer Flotte aus 200 Personenwagen und Transportern bis zum Internet-Angebot. Zum Hyundai-Paket zählen der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen, Original-Ersatzteilen, Finanzierungen, Leasing und Versicherungen.

Für das Unternehmen bedeute die Expansion an den Niederrhein "die Möglichkeit, unsere langjährige Erfahrung als Hyundai-Vertragspartner jetzt auch am Niederrhein anbieten zu können. Dabei legen wir besonderen Wert auf Kontinuität und die Pflege der gewachsenen Kundenbeziehungen durch die angestammten Mitarbeiter", betonte Thüllen. Die vier neuen Autohäuser böten 35 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz, und mit insgesamt acht Auszubildenden werde auch an die Zukunft gedacht.

Die Unternehmensgruppe wurde im Jahr 1919 durch die Brüder Franz und Nikolaus Thüllen gegründet. Seit 1929 sind sie Opel-Vertragshändler, 2003 kam die Marke Peugeot hinzu und 2005 Hyundai. Neben den Fahrzeugverkäufen wickeln die angegliederten Werkstätten 29.000 Reparatur- und Wartungsaufträge jährlich ab. Thüllen zählt zu den Top-Fünf Hyundai-Händlern in Deutschland.

