Krefeld: Aal Wiever erobern Krefeld im Sturm

Die Alten Weiber trotzten lange Zeit dem Wetter. Am Abend wurde die Party in Uerdingen abgesagt.

Krefelds Narren trotzten gestern Sturmböen und Regenschauern und feierten ausgelassen in Bockum, Uerdingen, Oppum und natürlich vor dem Krefelder Rathaus. Zumindest bis zum Abend: Eine Stunde vor dem geplanten Beginn sagte Veranstalter KZV Uerdingen die Altweiberparty schweren Herzens aus Sicherheitsgründen aufgrund der Witterungslage ab.

Am Rathaus begann der Sturm der Möhnen aufs Hochheiligste um 16 Uhr. Pünktlich natürlich. Da kennen Krefelds Aal Wiever kein Erbarmen. Wortführerin Gaby Leigraf nahm auch diesmal kein Blatt vor den Mund. Stolz schwenkte sie vor dem Rathaus-Balkon "ein rosa Liebes-Tütchen. Da ist Gleitcreme drin. Damit klappt der Sturm auf jeden Fall."

Ganz viel Liebe hatten die alten Weiber diesmal im Gepäck. Oberbürgermeister Frank Meyer, als Pinguin verkleidet, begutachtete vom sicheren Balkon aus kritisch die Frauen und ihre rosarote Ausstattung. "Liebe haben wir im Rathaus genug", so seine Antwort. "Wir haben uns hier alle lieb. Das ganze Rathaus ist voller Liebe." Die Weiber unten lachten höhnisch auf. Und schossen die nächste Spitze in Richtung der Dezernenten, "die manchmal so was wie arbeiten tun". Ihnen wünschten die närrischen Weiber, dass sie alle in Krefeld wohnen sollten, um auch selber "mit dem Mist zu leben, den sie so tagtäglich verzapften".

Diesen Schuh zog sich Dezernent Ulrich Cyprian, der als Krähe daherkam, nicht an. Wie sein Chef bestätigte, wohne er in Krefeld und "knatsche jeden Morgen über die schlechten Radwege", behauptete Meyer. Die Möhnen konterten: "Wer radfahren will, muss auch Löcher stopfen" und stürmten unter Johlen das Rathaus. Schon wenig später war Pinguin Meyer an Prinzessin Britta I. gekettet - in rosa Handschellen, versteht sich. Orden gab's noch dazu: Für ihn und die neue Leiterin der Krefelder Kunstmuseen, Katia Baudin, als Medusa gewandet, die ihn erstmals beim Rathaussturm unterstützte.

In Uerdingen war das bunte Treiben schon längst im Gange, als in Krefeld das Rathaus in Frauenhand fiel. Trotz windiger Böen feierten Schlümpfe, Bärchen und Musketiere mit Stimmungsmusik und guter Laune bis zum Abend. In dem Nachbarort des Rheinstädtchens hatten die W.I.B., die Weiber in Bockum, ganz traditionell um 11.11 Uhr das Zepter übernommen. Bestens gelaunt verjagten die wilden Weiber Bezirksvorsteher Wolfgang Merkel, während sich seine Mitarbeiter bereits gut gelaunt dem lustigen Treiben der jecken Frauen ergeben hatten. Die Oppumer Weiber rückten den Herren der Schöpfung und ihren Krawatten nachmittags zu Leibe und feierten bis in die Abendstunden.

Besonders kuschelig in diesen stürmischen Zeiten war Altweiber in der Brauerei Königshof, wo sich von vormittags an dicht an dicht Clowns, Bienchen, Marios und Mäuschen drängten und sich schunkelnd den Weibern ergaben.

