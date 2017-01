später lesen Krefeld Acht Schauspieler in 40 Rollen Teilen

Das ewige Thema Liebe wird in dem Theaterstück "Die Wiedervereinigung der beiden Koreas" neu und facettenreich beleuchtet. In 16 Geschichten schlüpfen die Darsteller in unterschiedliche Charaktere. Von Mojo Mendiola