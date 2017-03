Politischer Aschermittwoch: "Allahu Akbar" - grüner Spott über den Obermeyer von Kayseri

In der "Kulisse" wurde das politische Kasperle-Theater "Ziemlich beste Partner" aufgeführt - mit kräftigen Seitenhieben auf die politische Konkurrenz.

Neuland für die Grünen: In ihrem Aschermittwochs-Kasperletheater "Ziemlich beste Partner" nahmen sie sogar den - Grünen vertrauten - ewigen Gender-Sprech von Oberbürgermeister Frank Meyer aufs Korn: Meyer erwähnt als Puppenfigur "Obermeyer", Krefelds Partnerstädte hätten "Obermeyer und Obermeyerinnen". Überhaupt sind die Grünen Meyer gegenüber erfrischend frech. Viel Spaß also rund um CDU-Fraktionschef Philibert "Rheuti" Reuters, seinen SPD-Kollegen Benedikt "Little Big Ben" Winzen, Stefan "Die Rote Socke" Hagemes von "Die Linke", Joachim "Privat Vor Staat" Heitmann (FDP-Fraktionschef) und Heidi "Grün ist die Heidi" Matthias (Grünen-Fraktionschefin). Die Geschichte: Krefelds Obermeyer verkündet, Ideen für Krefeld bei den Obermeyerinnen und Obermeyern von Krefelds Partnerstädten zu sammeln. Venlos Obermeyer Scholten schlägt den Bau von Coffee-Shops vor - als Joint-Venture mit Tschibo, um "Joint to go" anzubieten. Krefelds Obermeyer wünscht sich von Venlo den Bau eines Fußballstadions - die Mittellinie solle genau auf der "Grenze unserer beiden Länder" verlaufen. Herr Privat vor Staat schlägt gleich eine PPP vor und übersetzt: Privat planen, privat bauen, privat kassieren. Dem Obermeyer gefällt zudem der Gedanke, wie in den Niederlanden von einem König lebenslang als OB eingesetzt zu werden. Dem Obermeyer von Leicester bietet Krefelds OB an, Gänge im Rathaus nach Spielern von Leicester City zu benennen, weil das bei richtigen Straßen nicht so einfach sei. Der britische OB Soulsby kündigt an, dass nach dem Brexit viele indische Migranten aus der Textilbranche nach Krefeld übersiedeln - und wünscht zum Abschied "einen schönen Brexit noch".

Beim russischen OB von Uljanowsk, Sergei Iwanowitsch Morosow, gerät die russlandtreue Rote Socke ins Schwärmen: "Ich bin ein Genosse und Verehrer des russischen Volkes!" - freilich, soviel Anbiederung widert den Russen an: "Obermeyer, befreie mich von diesem Menschen!" Morosow schlägt vor, die Sanktionen gegen Russland zu umgehen, indem Uljanowsk und Krefeld die Freihandelszone "KUH" gründet - mit K wie Krefeld, U wie Uljanowsk und H wie Handel.

Der Obermeyer von Bürgermeister Dünkirchen, Vergriete glänzt mit einem Lied nach "Du lässt dich gehn'" von Charles Aznavour mit auf Krefeld gemünztem Text: "Kaugummi klebt auf dem Trittoir,/ im Parkhaus riecht's nach Pissoir/ wie konnte sowas nur geschehn'/ du lässt dich gehn', du lässt dich gehn'."

Auch Amerika fehlt nicht im grünen Welttheater: Die Obermeyerin der US-Stadt Charlotte, Jennifer Roberts, kündigt wegen Donald Trump jede Menge Zurückwanderer an: "Wenn der Trump so viel Mist baut, wie er angekündigt hat, werden die Auswanderer von damals als Superspätaussiedler nach Krefeld zurückkehren!"

Relativ hart war die Satire im Zusammenhang mit dem türkische Obermeyer von Kayseri, der die Gäste mit "Allahu Akbar" begrüßt, unter Ziegenpeter gelitten hat (wohl eine Anspielung auf die Satire von Jan Böhmermann) und Krefelds Obermeyer empfiehlt, morgens den Chefredakteuren der Krefelder Zeitungen im Rathaus Anweisungen zu geben. Er fragt auch nach "unserer lieben Halide Özkurt" - die SPD-Ratsfrau wird damit als treue Parteigängerin Erdogans markiert. Krefelds Obermeyer hört übrigens kritische Fragen zum Auftritt des Türken nicht so gern: "Schluss jetzt!", sagte er irgendwann, "was soll die Fragerei? Das hat doch nichts mit unserer Partnerschaft zu tun!"

(vo)